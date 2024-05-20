Словакия: "Боеприпасы для Украины"

Самые обычные граждане Словакии собрали миллионы для украинской армии, несмотря на пророссийскую позицию их правительства.

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67 000 пожертвований - более 4 млн евро - собрали обычные словацкие граждане на поставки оружия Киеву в рамках инициативы "Боеприпасы для Украины".

Euronews встретился с одним из главных её организаторов, Люсией Штасселовой, которая сказала, что участников программы объединяет то, что они не согласны с политикой своего правительства в отношении Украины.

Люсия Штасселова, советник мэрии Братиславы и организатор акции:

"В некоторых интервью наше правительство иронизирует по поводу нашей инициативы, говоря, что это мизер. Но они - Они официальные власти этой страны, поэтому мы их уважаем, но мы живем в условиях демократии, и мы нашли такой способ реагирования на ситуацию, в которой правительство не желает помогать Украине. в люди, живущие в Слтвакии, хотят".

Словацкий писатель Мартин Милан Шимечка также принял участие в сборе средств, заявив, что пожертвования – это отличный способ оказать реальную помощь гражданским лицам.

Мартин М. Шимечка, журналист, публицист:

"Люди недовольны этим правительством, поэтому для них это способ отдать свой голос и деньги, и показать, что мы здесь и не согласны с правительством, и показхать мы может вот таким способом. По сути, наоборот, если бы правительство было проукраинское, то собирать деньги с народа не имело бы смысла. Даже если бы кто-то попробовал, это не было бы столь успешно".

Рита Конья, Euronews:

"Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в конце марта, что Словакия не будет отправлять оружие Украине, потому что "не существует военного решения войны". По словам организаторов инициативы (пожертвования денег на закупку боеприпасов), многие словаки считают, что пророссийская позиция правительства - это позор, поэтому многие из них поддерживают эту инициативу".