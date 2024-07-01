Французские левые обещают не пустить "Нацобъединение" во власть

Эмоции в Париже достигли максимального градуса, когда после первого тура выборов тысячи сторонников левой коалиции "Новый народный фронт" вышли на площадь Республики, чтобы выразить поддержку своим кандидатам и протест - ультраправым.

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"Фашизм - гангрена, мы избавимся от нее или погибнем", - скандировали демонстранты. "Мне грустно, кажется, я сейчас заплачу. Выбор невелик: либо сидеть дома и рыдать, либо пойти на митинг", - призналась в интервью Euronews 22-летняя Эжени, жительница Парижа. Помимо столицы, акции левых против потенциальной победы правого "Нацобъединения" во втором туре выборов прошли и в других крупных городах - в том числе в Лилле, Нанте, Лионе.

"Шансы на прорыв остаются"

По данным на утро понедельника, по итогам первого тура внеочередных выборов в воскресенье левая коалиция заняла второе место, уступив крайне правым из "Национального объединения". Подсчитано, что "Национальное объединение" имеет чуть более 29% голосов, "Новый народный фронт" - без малого 28%, а центристы, сторонники президента Макрона - 20, 04%.

О таком сценарии в канун выборов французов предупреждали наблюдатели с опорой на опросы общестенного мнения. Вышедшие на площадь Республики активисты "Непокренной Франции", участники блока левых, признались, что сосредоточат все силы на втором туре, назначенном на 7 июля.

"Мой настрой - это настрой на борьбу. У нас неделя, чтобы наверстать упущенное, шансы на прорыв остаются", - отметил в разговоре с Euronews Йерун Атпутараджа, 21-летний активист "Непокоренной Франции".

Тара Варма, научный сотрудник Брукингского институа (США) и эксперт во французской политике, считает результаты первого тура левой коалиции "весьма значимыми".

"Цель [левой коалиции] заключалась в том, чтобы опередить "Национальное объединение", но на данный момент этого не произошло", - сказала она.

С этим согласна Сара Легрейн, кандидат от левого блока, избранная в воскресенье в одном из округов Парижа. По ее словам, игра далека от завершения и главные события произойдут в оставшиеся до второго тура дни.

Высокая явка показывает, что эти выборы интересуют многих, в том числе людей из неблагополучных районов, молодежь. Они и определят результат второго тура. Я обращаюсь к ним с призывом: "Обеспечьте большинство для "Нового народного фронта", Сара Легрейн.

"На мой взгляд, высокая явка показывает, что эти выборы интересуют многих, в том числе людей из неблагополучных районов, молодежь. Они и определят результат второго тура. Я обращаюсь к ним с призывом: "Обеспечьте большинство для "Нового народного фронта", - говорит она.

Не дробить голоса

Наблюдатели отмечают, что теперь многое будет зависеть от способности разных политических сил, противостоящих ультраправым, быстро договориться - так, чтобы не дробить голоса между собой. Левые призвали своих выдвиженцев, занявших в первом туре третье место, снять кандидатуры 7 июля. С аналогичным обращением к политикам из лагеря Макрона обратился премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

A protester with a sign that plays on the name of the far-right party, RN, to say "era of hatred, that's enough". Euronews/Lauren Chadwick

А вот консервативная партия "Республиканцы", получившая в первом туре около 10%, заявила, что не даст своим сторонникам рекомендаций на второй тур. В ее рядах в канун голосования произошёл раскол - часть политиков выступила за сотрудничество с крайне правыми.

На текущий момент опросы показывают, что у "Национального объединения" есть шансы выиграть 7 июля, а значит, сформировать правительство. Ранее руководство партии заявило, что стремится к абсолютному большинству.