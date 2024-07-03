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Итальянское "Движение пяти звёзд" хочет примкнуть в Европарламенте к "Левым"

Джузеппе Конте - лидер "Движения пяти звезд".
Джузеппе Конте - лидер "Движения пяти звезд". Авторское право Cecilia Fabiano/LaPresse
Авторское право Cecilia Fabiano/LaPresse
By Gerardo FortunaJorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Левая" группа в Европейском парламенте заявила, что для вступления в неё "Движению пяти звёзд" нужно выполнить ряд четких политических условий

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О вступлении в группу «Левые» Европейского парламента попросило итальянское "Движение пяти звёзд", возглавляемое бывшим премьер-министром Джузеппе Конте. Эта популистская партия состояла в альянсе со сторонниками "брексита", а затем пыталась вселиться в политический дом каких-нибудь других единомышленников. "Левые" осознают свои глубокие разногласия с "пятью звёздами", но, похоже, готовы их принять, утверждая, что эти итальянцы голосовали с ними заодно по таким вопросам, как Пакт о миграции и убежище.

Сопредседатель группы «Левые» Мартин Ширдеван:

Все члены нашей группы должны подписать декларацию о партийной принадлежности с чёткими условиями. Мы обсудим с "Движением пяти звёзд" политические темы и посмотрим, впишутся они в нашу группу или нет.

Итальянские популисты уже пытались присоединиться к "Левым". Им отказывали, когда они находились в правительстве Маттео Сальвини, бывшего коммуниста и лидера правой «Лиги». На этот раз «Левые» будут добиваться одобрения других итальянских членов своей группы. Окончательное решение будет принято в этот четверг.

"Левые" - самая маленькая из парламентских групп. После июньских выборов они получили еще двух евродепутатов, которых всего стало 39. Число их мест может увеличиться на 8 за счет "Движения пяти звёзд". Группа также переизбрала в эту среду двух своих сопредседателей, француженку Манон Обри и немца Мартина Ширдевана.

Тем временем Европейские консерваторы и реформисты, третья по величине фракция Европарламента, провели учредительную встречу своего нового состава в городе Бруколи на Сицилии. Были избраны два сопредседателя: итальянец Никола Прокаччини и Йоахим Брудзинский от польской партии «Право и справедливость». То есть поляки в итоге решили остаться с консерваторами вместо того, чтобы присоединиться к группе «Патриоты за Европу» венгерского премьер-министра Виктора Орбана, с которой они вели переговоры.

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