"Невероятно интересная работа": Рютте готовится возглавить НАТО

Уходящий премьер-министр Нидерландов сменит на посту генсека альянса Йенса Столтенберга, чьи полномочия четырежды продлевались. Новый руководитель НАТО приступит к работе за месяц до судьбоносных выборов в США.

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В то время, как на родине его партия подписалась на роль младшего партнёра по коалиции, заключив пакт с радикалами из ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса, уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте ждёт международная карьера.

В октябре он официально сменит на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, чьи полномочия четырежды продлевались.

В борьбу за место в Брюсселе он вступил ещё в ноябре, сразу же после проигрыша на парламентских выборах. И теперь, когда последний соперник – румынский президент Клаус Йоханнис – снялся с гонки, единственным кандидатом остался Рютте.

Его назначение может быть закреплено на встрече постпредов 32 стран НАТО в ближайшие дни или во время юбилейного саммита в Вашингтоне, который пройдёт в июле.

Выступая перед прессой, Рютте сказал, почему решил взяться за эту работу: "Сначала я не очень-то стремился [занять пост генсека], но, учитывая всё происходящее в Украине и нестабильность в мире, а также тот факт, что некоторые люди считают, что мне это под силу, я подумал: нельзя вот так просто отбросить эту идею. Конечно, это невероятно интересная должность".

Как отмечает издание Politico, Рютте критиковали за недостаточно активную работу по привлечению поддержки стран Восточной Европы, которые, в свою очередь, упрекали его за продвижение проекта "Северный поток-2" до аннексии Крыма в 2014 году.

На протяжении всего 14-летнего пребывания у власти в пятой по величине экономики ЕС Рютте не удавалось довести расходы на оборону до установленного НАТО целевого показателя в 2% ВВП. По последним данным, ситуация выправится только в этом году.

Рютте возглавит альянс 1 октября – за месяц до судьбоносных для альянса выборов в США. Экс-президент Дональд Трамп пообещал остаться в НАТО в случае переизбрания, но пригрозил "разобраться" с объёмами американской помощи Украине.