EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

"Невероятно интересная работа": Рютте готовится возглавить НАТО

Уходящий премьер-министр Нидерландов перейдёт на работу в Брюссель.
Уходящий премьер-министр Нидерландов перейдёт на работу в Брюссель. Авторское право Francois Mori/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Francois Mori/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Уходящий премьер-министр Нидерландов сменит на посту генсека альянса Йенса Столтенберга, чьи полномочия четырежды продлевались. Новый руководитель НАТО приступит к работе за месяц до судьбоносных выборов в США.

РЕКЛАМА

В то время, как на родине его партия подписалась на роль младшего партнёра по коалиции, заключив пакт с радикалами из ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса, уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте ждёт международная карьера.

В октябре он официально сменит на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, чьи полномочия четырежды продлевались.

В борьбу за место в Брюсселе он вступил ещё в ноябре, сразу же после проигрыша на парламентских выборах. И теперь, когда последний соперник – румынский президент Клаус Йоханнис – снялся с гонки, единственным кандидатом остался Рютте.

Его назначение может быть закреплено на встрече постпредов 32 стран НАТО в ближайшие дни или во время юбилейного саммита в Вашингтоне, который пройдёт в июле.

Выступая перед прессой, Рютте сказал, почему решил взяться за эту работу: "Сначала я не очень-то стремился [занять пост генсека], но, учитывая всё происходящее в Украине и нестабильность в мире, а также тот факт, что некоторые люди считают, что мне это под силу, я подумал: нельзя вот так просто отбросить эту идею. Конечно, это невероятно интересная должность".

Как отмечает издание Politico, Рютте критиковали за недостаточно активную работу по привлечению поддержки стран Восточной Европы, которые, в свою очередь, упрекали его за продвижение проекта "Северный поток-2" до аннексии Крыма в 2014 году.

На протяжении всего 14-летнего пребывания у власти в пятой по величине экономики ЕС Рютте не удавалось довести расходы на оборону до установленного НАТО целевого показателя в 2% ВВП. По последним данным, ситуация выправится только в этом году.

Рютте возглавит альянс 1 октября – за месяц до судьбоносных для альянса выборов в США. Экс-президент Дональд Трамп пообещал остаться в НАТО в случае переизбрания, но пригрозил "разобраться" с объёмами американской помощи Украине.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Марк Рютте станет следующим главой НАТО

Генсек НАТО: "В более опасном мире альянс силён, как никогда"

Новым премьер-министром Нидерландов станет бывший глава разведки

Марк Рютте Оборона НАТО альянс