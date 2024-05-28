Новым премьер-министром Нидерландов станет бывший глава разведки

Партнёры по правящей коалиции, где доминирует ультраправая партия Герта Вилдерса, выдвинули на пост премьера кандидатуру Дика Схоофа. Переговоры вокруг раздачи остальных министерских портфелей могут занять ещё несколько недель.

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Бывший глава разведки Нидерландов Дик Схооф возглавит самое правое правительство в новейшей истории Нидерландов. Его кандидатуру на пост премьера представили во вторник четыре партии, заключившие соглашение о создании правящей коалиции.

"По представлению и при поддержке лидеров парламентской коалиции [...] господин Дик Схооф готов занять пост премьер-министра", – заявил Ричард ван Звол, главный переговорщик по формированию кабмина.

Ведущую роль в новом правительстве будет играть радикальная антиисламская "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса. Однако, в поисках компромисса с правоцентристами, ультраправый политик был вынужден объявить, что на премьерское кресло он претендовать не будет.

В правительство также войдут:

"Народная партия за свободу и демократию" уходящего премьер-министра Марка Рютте (VVD),

центристская партия "Новый социальный договор" (NSC),

популистское "Фермерское гражданское движение" (BBB).

На переговоры вокруг раздачи министерских портфелей могут уйти недели. Когда правительство будет окончательно сформировано и одобрено парламентом, новый премьер будет приведён к присяге королём.

Схооф: "Я хочу быть премьер-министром всего нидерландского народа"

Об этом он заявил на пресс-конференции после того, как было объявлено, что именно он возглавит кабмин.

Схооф также подчеркнул, что он беспартийный и что его предложили все четыре партии, входящие в коалицию, а не только ультраправая PVV. По его словам, проект коалиционного соглашения – это "прекрасная программа для всех голландцев".

Герт Вилдерс: "Поздравляем Дика. У Дика Схоофа отличный послужной список, он не является членом какой-либо партии и, таким образом, стоит над схваткой".

67-летний Схооф в течение десятилетий работал на высших государственных должностях. C 2020 года он занимает должность генерального секретаря Министерства юстиции и безопасности.

До этого он возглавлял разведывательную службу AIVD, был национальным координатором по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV) и директором Службы иммиграции и натурализации (IND).

В соглашении, опубликованном 16 мая, партнёры по коалиции заявили, что новое правительство будет стремиться к "самому жёсткому в истории режиму предоставления убежища" с усилением пограничного контроля и ужесточением правил для просителей убежища, прибывающих в Нидерланды, что может обернуться противостоянием с властями ЕС.