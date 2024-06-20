Марк Рютте станет следующим главой НАТО

Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте возглавит НАТО после того, как норвежец Йенс Столтенберг покинет свой пост.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет назначен главой НАТО. Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии. Ранее стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении выйти из борьбы за пост главы альянса.

Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре текущего года. Чтобы обеспечить себе место, Рютте дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.

Решение о назначении 57-летнего Рютте на пост генсекретаря НАТО официально должно быть объявлено на саммите альянса. Он состоится в июле в Вашингтоне.