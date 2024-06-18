Европейская народная партия растёт

Крупнейшая фракция Европарламента (ЕНП) приняла в свои ряды новых членов. Среди них Петер Мадьяр, соперник венгерского премьер-министра Виктора Орбана

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Правоцентристская Европейская народная партия осталась после выборов крупнейшая фракцией Европарламента. Во вторник эти правоцентристы приняли в свои ряды новых депутатов от идеологически близких партий. В центре внимания оказалась венгерская «Тиса» и ее лидер Петер Мадьяр. Он находится в оппозиции к премьер-министру Виктору Орбану, который вышел из ЕНП незадолго до того, как народники собирались исключить его по причинам отступления от принципов правового государства.

Мадьяр подверг критике поведение органов власти ЕС в этой ситуации:

Брюссель и Европейский парламент во многом помогли премьер-министру Орбану вести в Венгрии игру в демократией. Они использовали в своих политических целях угрозу применения против Будапешта дисциплинарной процедуры по статье 7-й Союзного договора. Мы видим, что новому составу Европарламента нужно изменить такой подход. А нашим приоритетом является прекращение против нашей страны этой процедуры. Это позволит перевести Венгрии причитающиеся ей фонды ЕС, которые чрезвычайно важны для наших малых и средних предприятий и для венгерских фермеров.

В Европейскую народную партию также было принято нидерландское Движение фермеров и граждан (BoerBurgerBeweging -BBB). Его депутат Сандер Смит объявил, что их партия оспаривает цели «Зеленой сделки" стран ЕС:

Мы, как партия BBB, не одобрили навязанные нам цифры обязательного сокращения парниковых выбросов к 2040 году, и мы продолжим с сомнением относиться к ним.

С этими новыми 14 депутатами народники теперь имеют 190 мест в Европейском парламенте, укрепив свой статус самой сильной фракции. Лидером остался Манфред Вебер:

Сегодня великий момент для нас, как для Европейской народной партии. Мы проводим учредительное собрание, чтобы приветствовать недавно избранных коллег. Это показывает силу Народной партии, обретенную благодаря поддержке европейских избирателей. Это отправная точка для совместной работы на следующие пять лет.

Однако наряду с приобретениями у правоцентристов оказались и потери. Младший коалиционный партнёр правящей в Венгрии партии "Фидес" Христианско-демократическая народная партия объявила о выходе из ЕНП из-за принятия в эту фракцию партии "Тиса".