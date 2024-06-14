EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Венгерскую оппозицию приглашают в ЕНП

Мадьяр и Вебер в Будапеште
Мадьяр и Вебер в Будапеште Авторское право кадр из репортажа Euronews
Авторское право кадр из репортажа Euronews
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Партнер правящей партии ФИДЕС по коалиции Христианско-демократическая народная партия, чьи депутаты также входят во фракцию ЕНП, выступает против участия в ней представителей оппозиции.

РЕКЛАМА

Дверь в Европейскую народную партию открыта для депутатов от венгерской оппозиции. Об этом заявил председатель группы Манфред Вебер по итогам визита в Будапешт.

Центристская партия "Уважение и свобода" (TISZA) набрала 29% голосов и получила семь мест на недавних выборах в Европейский парламент.

"Поздравляю вас с демократическим успехом в Венгрии, с решением венгерского народа. Сегодня я встретился с семью очень квалифицированными людьми и доложил о них своей партии. Исходя из того, что я увидел здесь, на месте, я должен сказать, что эти семь коллег приветствуются в группе Народной партии, так что дверь открыта", - заявил председатель Европейской народной партии Манфред Вебер.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что надеется на "начало европейской дружбы" и пообещал работать конструктивно, а также привлечь внимание к непростым вопросам.

"Мы проработали техническую сторону и содержимое нашей совместной работы. В понедельник мы отправимся в Брюссель, а во вторник состоится заседание группы ЕНП. Она стала крупнейшей группой в Европарламенте, несмотря на все прогнозы венгерского правительства, правоцентристы победили на европейских выборах, и ЕНП станет неизбежным игроком в процессе принятия решений в ЕС", — сказал Петер Мадьяр.

Партнер правящей партии ФИДЕС по коалиции Христианско-демократическая народная партия, чьи депутаты также входят во фракцию ЕПП, выступает против участия в ней оппозиционных депутатов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Рискованная игра с высокими ставками президента Франции

Путин предлагает завершить войну на своих условиях. В Киеве говорят о "стандартном наборе агрессора"

Папа римский просит создавать ИИ, ориентированный на человека

Манфред Вебер Европарламент Венгрия Виктор Орбан