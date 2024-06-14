Венгерскую оппозицию приглашают в ЕНП

By Euronews

Партнер правящей партии ФИДЕС по коалиции Христианско-демократическая народная партия, чьи депутаты также входят во фракцию ЕНП, выступает против участия в ней представителей оппозиции.

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Дверь в Европейскую народную партию открыта для депутатов от венгерской оппозиции. Об этом заявил председатель группы Манфред Вебер по итогам визита в Будапешт.

Центристская партия "Уважение и свобода" (TISZA) набрала 29% голосов и получила семь мест на недавних выборах в Европейский парламент.

"Поздравляю вас с демократическим успехом в Венгрии, с решением венгерского народа. Сегодня я встретился с семью очень квалифицированными людьми и доложил о них своей партии. Исходя из того, что я увидел здесь, на месте, я должен сказать, что эти семь коллег приветствуются в группе Народной партии, так что дверь открыта", - заявил председатель Европейской народной партии Манфред Вебер.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что надеется на "начало европейской дружбы" и пообещал работать конструктивно, а также привлечь внимание к непростым вопросам.

"Мы проработали техническую сторону и содержимое нашей совместной работы. В понедельник мы отправимся в Брюссель, а во вторник состоится заседание группы ЕНП. Она стала крупнейшей группой в Европарламенте, несмотря на все прогнозы венгерского правительства, правоцентристы победили на европейских выборах, и ЕНП станет неизбежным игроком в процессе принятия решений в ЕС", — сказал Петер Мадьяр.

Партнер правящей партии ФИДЕС по коалиции Христианско-демократическая народная партия, чьи депутаты также входят во фракцию ЕПП, выступает против участия в ней оппозиционных депутатов.