Триумф "Национального объединения" во Франции и попытки выйти из изоляции в Европарламенте

На уровне Европарламента ультраправая фракция "Идентичность и демократия", локомотивом которой являются соратники Марин Ле Пен, пока занимает лишь пятое место, но надеется создать "супергруппу" со своими конкурентами – "Европейскими консерваторами и реформистами" Джорджи Мелони.

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От "Национального объединения" Марин Ле Пен в Европейский парламент отправятся 30 депутатов – это рекорд среди всех партий ЕС, участвовавших в выборах 6-9 июня.

Столь мощное представительство французских ультраправых в Брюсселе и Страсбурге предвещает рост их влияния, несмотря на то, что формально расклад сил в законодательном органе изменился мало. Фракция "Идентичность и демократия"(ID) занимает лишь пятое место. Её по-прежнему обходят менее радикальные "Европейские консерваторы и реформисты"(ECR) Джорджи Мелони, с которыми заигрывают правящие правоцентристы Урсулы фон дер Ляйен.

Жан-Поль Гарро, лидер "Национального объединения" на уровне фракции ID, которого зачастую называют в прессе "будущим министром юстиции Ле Пен", дал интервью Euronews для подкаста Radio Schuman.

"Мы – весомая фракция, которая символизирует подъём суверенистских идей везде: пусть в разной степени, но по всей Европе, – отметил он. – Это означает, что наши сограждане, особенно во Франции, поняли, что стояло на кону этих евровыборов, что темы, которые обсуждаются в Европарламенте, непосредственно влияют на их повседневную жизнь. Речь идёт об иммиграции и, конечно же, энергетике".

При этом в "Нацобъединении" подчёркивают, что окончательные контуры будущего парламента ещё не определены и ведут переговоры о создании в новом созыве "супергруппы" со сторонниками Мелони.

"У меня прекрасные контакты с другими фракциями, в частности, ECR. Мы провели ряд совместных акций, например, с испанцами из Vox. С поляками из "Права и справедливости" (PiS) тоже произошло некоторое сближение", – уверяет Жан-Поль Гарро.

Из-за серии скандалов в разгар предвыборной кампании из фракции лепенистов вылетела "Альтернатива для Германии" (AfD). Обратно немецких ультраправых принимать не собираются.

"Я возглавлял делегацию моей партии на заседании фракции, когда было принято решение исключить AfD. Позиции мы менять не будем. Куда теперь им податься – не знаю", – говорит Гарро.

"Идентичность и демократия" также не исключает выдвижения своего кандидата на пост председателя Еврокомиссии.

В родной Франции оглушительный успех ультраправых и провал президентской партии обернулся политическим кризисом. Неожиданно для всех Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы в тот момент, когда лепенисты находятся на пике популярности.

Своё решение глава Пятой республики объяснил желанием "прояснить" политическую ситуацию и "выйти из тупика" в Национальном собрании, в котором его соратники обладают лишь относительным большинством.

Перспектива того, что уже через несколько недель во Франции может быть ультраправое правительство, пошатнула баланс политических сил в стране: левые партии, которые шли на евровыборы вразнобой, объединились, а ряд членов некогда саркозистской партии "Республиканцы" заявили, что готовы вступить в пакт с партией Барделлы и Ле Пен.

Досрочные парламентские выборы пройдут перед самым сезоном отпусков – 30 июня и в воскресенье 7 июля.