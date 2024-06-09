Европейские выборы: 21 страна ЕС голосует в воскресенье

Канал Euronews будет сообщать обо всех новостях в последний день выборов в Европарламент

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Выборный марафон в Европарламент выходит на финишную прямую: сегодня голосует 21 страна ЕС. Корреспондент Euronews Маред Гвин Джонс будет сообщать вам последние новости из штаб-квартиры телеканала в Брюсселе.

Команда репортеров по всей Европе будет держать вас в курсе последних событий в течение дня по мере их возникновения, до того момента, когда специальная программа о выборах начнется в прямом эфире в 17.00 по центральноевропейскому времени (18.00 мск).

Итак, день выборов. Вот когда открываются избирательные участки в каждой из 21 стран:

6 утра - Венгрия

7 утра - Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Греция, Италия, Польша, Румыния, Словения

8 утра - Бельгия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Португалия

9 утра - Дания, Эстония, Финляндия, Испания, Швеция.

Что стоит знать в воскресенье утром?

Кто еще голосует сегодня и где плебисцит уже закончился? Голосование уже завершилось в шести странах ЕС: Чехии, Ирландии, Латвии, Мальте, Нидерландах и Словакии. Сегодня голосование впервые открывается в 21 стране ЕС, а в Италии и Эстонии оно продолжается.

Выборы были омрачены насилием: в пятницу вечером (7 июня) в центре Копенгагене на премьер-министра Дании было совершено нападение. Метте Фредериксен не пострадала, но испытала сильнейшее потрясение.

Результаты в Нидерландах. В четверг (6 июня) в Нидерландах проголосовало 47 % избирателей. По данным экзит-полла, правая партия PVV получила наибольший выигрыш, увеличив количество мест с одного до семи. Но коалиция «зеленых» и социалистов неожиданно вырвалась вперед, заручилась восемью мандатами, согласно оценкам, которые должны быть подтверждены сегодня вечером.

Кибератаки. По меньшей мере три голландские партии заявили, что их сайты подверглись кибератакам, ответственность за которые взяла на себя пророссийская хакерская группировка.

В пятницу (7 июня) на митинге в Португалии Урсулу фон дер Ляйен атаковали пропалестинские активисты - их руки были вымазаны красной краской - и заглушили ее предвыборную речь.