Европейские выборы: ведущие политики ЕС проголосовали и призвали к тому же избирателей

By Euronews

Результаты выборов покажут, какой будет Европа в ближайшие пять лет

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в выборах, обращаясь к избирателям с призывом сделать общий европейский дом сильнее. Она заявила об этом на социальной медиаплатформе X.

Результат выборов должен повлиять на ее шансы получить второй срок на посту председателя Еврокомиссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на севере Франции, но главным соперником партии Макрона «Возрождение» является ультраправая партия LE pens, за которой следуют социалисты.

Отдавая свой голос в Мадриде, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал испанских избирателей решить, цитирую, «какое будущее мы хотим для Европы».

Согласно многим опросам, социалисты Санчеса идут вровень с правоцентристской оппозицией, Народной партией (НП).

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал акцент на национальной безопасности, пообещав усилить пограничный контроль и добиваясь хороших результатов для своей центристской партии, выступающей за Евросоюз. Он подчеркнул, что самое важное - это принять участие в выборах, а не оставаться дома.

Опросы показывают, что основные проевропейские партии сохранят свое большинство в парламенте. В то же время ультраправые, в том числе партии, возглавляемые такими политиками, как голландец Геерт Вилдерс и француженка Марин Ле Пен, сократят долю их мест и станут серьезной политической силой в законодательном органе ЕС.