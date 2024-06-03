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Новые протесты фермеров по обе стороны Пиренеев

Акция протеста на шоссе в Каталонии, 16 октября 2019 года.
Акция протеста на шоссе в Каталонии, 16 октября 2019 года. Авторское право AP Photo/Joan Mateu
Авторское право AP Photo/Joan Mateu
By Alexander KazakevichEuronews
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Напомнить о себе перед евровыборами: около 3000 фермеров блокируют границу между Францией и Испанией. Среди главных требований протестующих – сдерживание роста цен на энергоносители и достижение "продовольственного суверенитета" в пределах ЕС.

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Всего за несколько дней до европейских выборов протесты фермеров вновь привели к дорожному хаосу – на этот раз на границе Франции и Испании.

В результате скоординированных действий около тысячи тракторов перекрыли восемь пунктов пересечения границы, проходящей вдоль Пиренеев, – от Страны Басков на западе до Каталонии на востоке.

Полностью закрыты для движения крупнейшие автомагистрали A9 Монпелье-Барселона и A63 Бордо-Бильбао в районе границы. Власти призывают водителей отложить все поездки или воспользоваться другими видами транспорта.

Демонстранты заявляют, что национальные сельскохозяйственные профсоюзы акцию не поддержали. С испанской стороны мобилизация координируется через Telegram силой местных коллективов.

В начале года фермерские выступления вспыхнули во многих странах Европы, но волну протестов удалось сбить, когда власти объявили о дополнительных мерах поддержки сектору и пообещали отложить вступление в силу некоторых экологических норм.

Нынешняя акция – способ напомнить о себе перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. Протестующие выступают против роста цен на энергоносители и требуют, чтобы экологические стандарты ЕС распространялись на импорт агропродукции из третьих стран.

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