ЕС: крайне правые используют протесты фермеров

Европейские крайне правые заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы воспользоваться недовольством фермеров и выступить в роли их защитников на предстоящих июньских выборах.

РЕКЛАМА

После встречи в аналитическом центре Орбана в Брюсселе, испанская "Платформа 6-F" присоединилась к дюжине европейских сельскохозяйственных ассоциаций, которые создали общий фронт, чтобы потребовать остановки "Зеленого курса", защиты европейского внутреннего рынка и прекращение соглашений о свободной торговле с третьими странами.

Лола Гусман, представитель "Платформы 6-F":

"Любой, кто носит значок "Повестка дня на период до 2030 года" - враг сельского хозяйства".

Хотя "Платформа 6-F" позиционирует себя как независимое движение, среди ее организаторов есть деятели, близкие к крайне правым. Новая общеевропейская сельскохозяйственная платформа не будет агитровать за конкретную партию.

Сиета ван Кеймпема, "Силы защиты фермеров" (Нидерланды):

"Что мы сделали, так это разместили баннеры и логотипы партии, которая сделала очень плохие вещи для фермеров и нидерландских граждан, и поместили на них красный крест. И люди поняли".

Новые кандидаты соперничают за голоса сельских жителей против Vox, но основные сельскохозяйственные платформы предпочли не участвовать в выборах напрямую.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Возможно, они извлекли уроки из опыта "желтых жилетов" во Франции, которые в 2019 году выдвинули двух прямых кандидатов на европейские выборы и не набрали необходимый 1%, чтобы получить представительство".

Платформа SOS Rural, которая объединяет более 500 организаций первичного сектора, решила попытаться повлиять на политические партии, чтобы они включили их требования в свои предвыборные программы...

Хавьер Поза, генеральный секретарь SOS Rural

"Мы считаем, что с одним депутатом, двумя депутатами или тремя депутатами наши возможности влияния весьма ограничены. Нам необходимо влиять на основные политические группы в Европе, будь то группа Народной партии или социалистов, чтобы попытаться формировать политику в Европе".

Несмотря на сходство с Vox, SOS Rural, похоже, дистанцировалась от более консервативных тезисов испанской крайне правой партии. Однако, по мнению аналитиков , протесты против сельскохозяйственной политики ЕС идут Vox на пользу. Кто завоюет доверие 700 тысяч испанских фермеров? Их голоса будут решающими на предстоящих европейских выборах.