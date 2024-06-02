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80-летие высадки союзников в Нормандии отметят без Путина

Парашютное десантирование в Карентан-ле-Маре в преддверии празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, 2 июня 2024 года.
Парашютное десантирование в Карентан-ле-Маре в преддверии празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, 2 июня 2024 года. Авторское право AP Photo/Jeremias Gonzalez
Авторское право AP Photo/Jeremias Gonzalez
By Alexander Kazakevich
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Франция готовится к памятному марафону в честь юбилея высадки западных союзников по антигитлеровской коалиции. Представителей России, увязшей в войне с Украиной, на церемонию не позвали, но пообещали отдать дань уважения советским солдатам.

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6 июня во французском регионе Нормандия отметят 80-ю годовщину крупнейшей десантной операцией в истории – высадки союзников в Нормандии, ознаменовавшей открытие Западного фронта в Европе во Второй мировой войне.

При этом праздничные мероприятия, включая фейерверки и выступления парашютистов, уже начались и продлятся всю неделю. В понедельник в аэропорту Довиля встретят 60 ветеранов-американцев.

В Сент-Мер-Эглиз – одном из первых освобождённых городов Франции – запланировано открытие памятника французскому Сопротивлению. Также будет установлен памятник президенту США Дуайту Д. Эйзенхауэру, командовавшему Нормандской операцией.

Фейерверк над городом Арроманш в преддверии памятных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.
Фейерверк над городом Арроманш в преддверии памятных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.AP Photo/Jeremias Gonzalez

Центром торжеств станет Омаха-Бич на берегу пролива Ла-Манш. Среди гостей Эммануэля Макрона – Джо Байден, Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц и канадский премьер Джастин Трюдо.

Сообщается, что король Карл и королева Камилла посетят другую церемонию у британского мемориала.

30 мая Елисейский дворец объявил, что на пляжах Нормандии не будет российской делегации. Ранее организаторы планировали отправить официальное приглашение "представителям России", но не президенту Владимиру Путину, развязавшему "агрессивную войну" против Украины.

При этом в Париже подтвердили, что дань уважения "решающему вкладу" Красной армии в победу над нацизмом будет отдана в ходе различных памятных мероприятий, в частности, на кладбищах, где похоронены советские воины.

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