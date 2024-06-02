Зеленский обвиняет Китай в попытках "сорвать" мирный саммит

Зеленский обвиняет Пекин в том, что он "прилагает все усилия", чтобы отговорить другие страны ехать на Саммит мира в Швейцарии, на который не приглашали Россию. В КНР настаивают на "равном" участии стороны в переговорах.

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Китай пытается "отговорить" другие страны от участия в международной мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня в Швейцарии, и тем самым "помогает" России саботировать саммит – с такими заявлениями Владимир Зеленский выступил в Сингапуре, где проходит встреча глав оборонных ведомств стран стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и США.

"Прискорбно, что такая мощная и независимая страна, как Китай, является инструментом в руках Путина", – добавил он.

Некоторые мировые лидеры ещё не подтвердили своё участие в мирном саммите. К сожалению, предпринимаются и попытки сорвать саммит. Мы не хотим верить, что это стремление монополизировать власть в мире, чтобы лишить глобальное сообщество возможности принимать решения о войне и мире. Владимир Зеленский президент Украины

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "организация саммита всё ещё не соответствует требованиям Китая и ожиданиям международного сообщества". По её словам, отсутствие России "затрудняет" участие Китая. Эти комментарии ожидаемо встретили поддержку в Москве.

Зеленский: поддержка России со стороны КНР продлевает войну

"Благодаря тому, что Китай поддерживает Россию, война будет длиться дольше", – считает украинский лидер. "И это плохо для всего мира, а также для самого Китая, который декларирует поддержку территориальной целостности и суверенитета государств, и заявляет об этом официально", – добавил он.

Президент Украины также отметил, что у его страны есть предложения, которые будут представлены в швейцарском Бюргенштоке, например, по вопросам ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождения военнопленных.

Китай заявляет о своём нейтралитете, несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и без того тесные экономические и дипломатические связи Москвы и Пекина укрепились. На Западе Китай нередко называют "опорой" российского режима.

США утверждают, что китайский экспорт товаров двойного назначения в Россию подпитывает оборонно-промышленную базу воюющей страны, и предупреждают Пекин о последствиях такой поддержки. КНР эти обвинения отвергает.

По словам Владимира Зеленского, в работе швейцарского саммита примут участие представители более 100 стран и организаций. При этом 23 мая агентство Bloomberg сообщило, что Джо Байден, скорее всего, пропустит мирную конференцию, "поскольку она совпадает со сбором средств для его предвыборной кампании".