Пляжи Нормандии могут стать объектом UNESCO

Пляжи Нормандии, место высадки десанта 6 июня 1944 года, могут быть внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Знаменитые пляжи французской Нормандии, на которых во время Второй мировой войны высадились союзники, могут стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Учреждение ООН должно начать рассматривать в качестве кандидатов военные объекты. И тогда увенчается успехом долгая работа убеждения, проводимая властями Франции и её региона Нормандии.

В июне будет отмечаться 80-летие высадки и вопрос о внесении знаменитых пляжей в список объектов ЮНЕСКО приобрёл особую актуальность.

6 июня 1944 года 150 тысяч человек высадились в ходе операции "Оверлорд", чтобы освободить Европу от нацистского ига. 10 тысяч из них погибли.

Операция под кодовым названием "День Д" стала крупнейшим морским вторжением в истории. Она положила начало освобождению Франции (а затем и Западной Европы, заложив основы победы союзников на Западном фронте.

С 2008 года Нормандия хочет зарегистрировать в ЮНЕСКО пять посадочных площадок (Юта, Омаха, Голд, Юнона и Меч)

После длительного процесса запрос на регистрацию был остановлен весной 2019 года. Но отчет ЮНЕСКО от 24 января возродил надежды.