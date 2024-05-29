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Атталь на митинге "Возрождения": "Европа в смертельной опасности"

Валери Хайер, глава списка "Возрождение" на европейских выборах, и премьер-министр Франции Габриэль Атталь на политической встрече в Булонь-Билланкуре 28 мая.
Валери Хайер, глава списка "Возрождение" на европейских выборах, и премьер-министр Франции Габриэль Атталь на политической встрече в Булонь-Билланкуре 28 мая. Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

На предвыборном митинге "Возрождения" Габриэль Атталь призвал элеторат мобилизоваться: партия Макрона значительно отстаёт от ультраправых в опросах по европейским выборам: 16% против 34%.

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Габриэль Атталь проводит кампанию в Булони в поддержку Валери Айер, главы списка президентской партии, которая значительно отстаёт в опросах от ультраправого Национального объединения в опросах.

Премьер-министр призвал французов прийти на избирательные участки 9 июня и обрисовал драматическую ситуацию: 

"Да, Европа в смертельной опасности, потому что между Соединенными Штатами и Китаем бушует экономическая конкуренция, и Европа может остаться позади, если не возьмет свою судьбу в свои руки. Да, Европа смертна, потому что война стучится в наши двери, потому что бомбы падают на Украину, на демократию, на наши ценности. Мы прекрасно знаем, что если Россия победит, она не остановится на достигнутом. Да, Европа в смертельной опасности, так как теперь знает: она не может рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут защищать ее вечно, и что ей необходимо защитить себя".

В свою очередь, Валери Айер, депутат Европарламента и глава списка "Возрождение" на европейских выборах, посвятила свою речь защите прав женщин.

"В то время, когда некоторые открыто или замаскированно выступают против прав женщин, я обращаюсь ко всем вам с такими словами: "За нас, женщин, за наших бабушек, за наших матерей, за ваших жен, за ваших сестер, за ваших дочерей, мы несем огромную ответственность", - заявила Валери Айер.

Президент Франции Эммануэль Макрон, чьей партии "Возрождение" опорсы сулят 16% голосов, призвал избирателей "пробудиться" перед лицом подъема крайне правых. 

Их лидер Жордан Барделла стал фаворитом в опросах, набрав более 30% голосов. Кандидат от Национального объединения выступает против иммиграции, "карательной", по его словам, экологии Европейского зеленого курса и за больший национальный суверенитет.

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