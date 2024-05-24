Взрывы в Крыму: в украинских пабликах заявляют об атаке на узел связи

By Euronews

По сообщениям руководителей аннексированного полуострова, погибли случайные прохожие

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Два человека погибли в результате украинского ракетного удара по территории Крыма — об этом заявили руководители аннексированного полуострова. Они сообщают, что жертвами атаки в Симферопольском районе стали случайные прохожие.

Украинские телеграм-каналы утверждают, что был поврежден пункт связи и управления ВС РФ под Алуштой. Власти полуострова утверждают, что это было «пустующее хозяйственное здание».

Минобороны России сообщает, что в ночь на пятницу над Крымом сбито три баллистических ракеты ATACMS и два дрона, а в море уничтожены три беспилотных катера.

ВСУ официально не комментировали атаку на Крым.

На этом фоне в России продолжаются учения по использованию тактического ядерного оружия. Официально они называются «повышением готовности нестратегических ядерных сил». В Кремле заявляют, что это ответ на «провокационные заявления» ряда западных руководителей. В США, в свою очередь, безрассудными назвали действия Москвы.