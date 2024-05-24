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Взрывы в Крыму: в украинских пабликах заявляют об атаке на узел связи

Загрузка пакета ATACMS на ПУ, США, июль 2023 г.
Загрузка пакета ATACMS на ПУ, США, июль 2023 г. Авторское право Sgt. 1st Class Andrew Dickson/AP
Авторское право Sgt. 1st Class Andrew Dickson/AP
By Euronews
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По сообщениям руководителей аннексированного полуострова, погибли случайные прохожие

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Два человека погибли в результате украинского ракетного удара по территории Крыма — об этом заявили руководители аннексированного полуострова. Они сообщают, что жертвами атаки в Симферопольском районе стали случайные прохожие. 

Украинские телеграм-каналы утверждают, что был поврежден пункт связи и управления ВС РФ под Алуштой. Власти полуострова утверждают, что это было «пустующее хозяйственное здание».

Минобороны России сообщает, что в ночь на пятницу над Крымом сбито три баллистических ракеты ATACMS и два дрона, а в море уничтожены три беспилотных катера.

ВСУ официально не комментировали атаку на Крым.

На этом фоне в России продолжаются учения по использованию тактического ядерного оружия. Официально они называются «повышением готовности нестратегических ядерных сил». В Кремле заявляют, что это ответ на «провокационные заявления» ряда западных руководителей. В США, в свою очередь, безрассудными назвали действия Москвы.

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