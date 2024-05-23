Взятки в российской армии: арестован замначальника Генштаба

By Euronews

Серия арестов российских военачальников продолжается. Ищут виновных в провалах в Украине?

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Заместитель начальника Генерального штаба российской армии генерал-лейтенант Вадим Шамарин был арестован по обвинению в крупном взяточничестве, что продолжило серию арестов высокопоставленных военных чиновников.

Ранее на этой неделе, также по обвинению во взяточничестве, арестовали генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего наступательной операцией России в Украине.

А вапреле за взятку был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Иванов был близким соратником Сергея Шойгу, которого президент Владимир Путин уволил с поста министра обороны вскоре после своей инаугурации.

Через два дня после отставки Шойгу был арестован генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник управления кадров министерства обороны РФ.

Шамарин также является начальником главного управления связи министерства обороны. Российские информационные агентства со ссылкой на гарнизонный военный суд сообщили, что он заключен под стражу на два месяца, но другие подробности дела не сообщаются.

Шойгу многие винят в том, что Россия не смогла взять Киев на раннем этапе боевых действий в Украине. В июне прошлого года лидер российских наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, поднял мятеж с требованием отставки Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова, обвиняя их в некомпетентности и коррупции.

Максимальное наказание по вменяемой Шамарину статье составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки. Состав преступления предусматривает, что сумма взятки как минимум составляет 1 млн рублей.