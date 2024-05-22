В Украине отключают свет из-за ударов РФ по энергосистеме

By Euronews

В ночь на среду силами РФ были атакованы энергетические объекты в Сумской области

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ВСУ удалось стабилизировать положение в городе Волчанск в Харьковской области, который силы РФ пытаются захватить, чтобы развернуть наступление на тылы украинских войск, об этом сообщило военное командование Украины.

В ночь на среду российские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Были обесточены несколько районов. Постоянные российские удары по энергосистемы вынуждают правительство Украины вводить отключения электричества по всей стране.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в общей сложности была повреждена половина энергетической системы Украины.

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил о чрезвычайно сложной ситуации на Донецком направлении. В Харьковской области, по его словам, у ВСУ есть ощутимые результаты.

"Покровское направление и другие донецкие направления — Краматорское, Кураховское — сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина — наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы", — заявил Зеленский.

Минобороны РФ заявляет, что российские силы продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Во вторник ведомство опубликовало кадры из поселка Плетневка Харьковской области, сообщив о захвате населенного пункта.

На этом фоне в Южном военном округе РФ стартовал первый этап учений с тактическим ядерным оружием. В заявлении минобороны РФ говорится, что учения проводят "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.