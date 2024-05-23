Страны Балтии: «Планы России — провокация»

By Euronews

«Провокацией» и «гибридной операцией» назвали страны Балтии новости о намерении России пересмотреть границы в Балтийском море

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Провокацией и «гибридной операцией» считают страны Балтии сообщения о том, что Москва планирует пересмотреть морские границы в Балтийском море. Ранее сообщалось, что минобороны России предложило правительству пересмотреть рубежи акваторий, утверждённые ещё Совмином СССР в 1985 году, поскольку с тех пор «политическая ситуация изменилась».

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии:

«Россия проверяет, как мы отреагируем на это. Все хотят знать, что мы будем делать. Мы не будем прыгать в огонь. Каждый раз, когда вы видите что-то в российских СМИ, мой совет очень прост: пожалуйста, будьте осторожны. Потому что обычно это либо фейковые новости, либо преднамеренная психологическая операция».

В среду российские информагентства со ссылками на свои источники опровергли планы пересмотреть границы на Балтике. В Кремле прямо отрицать такие планы не стали, заявив что «политического подтекста» здесь нет, и отметили, что нынешняя ситуация требует шагов по укреплению безопасности России в регионе.