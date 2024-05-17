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Серьёзный провал охраны: эксперт о покушении на Фицо

Полицейская лента у больницы в Банской Быстрице
Полицейская лента у больницы в Банской Быстрице Авторское право Erdős Dénes/AP
Авторское право Erdős Dénes/AP
By Magyar Ádám
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Эта статья была первоначально опубликована на венгерском языке

Телохранители премьер-министра отреагировали слишком поздно и не слишком верно

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Тяжёлое ранение Роберта Фицо стало следствием фактически провальной работы его личной охраны, которая оказалась не лучшим образом подготовлена к отражению нападения.

Такое мнение высказал венгерский специалист по личной безопасности Эрвин Киш: он помог проанализировать кадры нападения.

Охрана Фицо за несколько мгновений до выстрелов
Охрана Фицо за несколько мгновений до выстреловRtv

На первой фотографии мы видим, что Фицо (отмечен красной стрелкой) не полностью окружён телохранителями: а ближайший из них находится примерно в метре от него. Самая большая проблема — слева, где телохранители находятся ещё дальше. Выстрелы раздались справа, а поскольку слева премьера никто не прикрывал, он беспрепятственно упал на землю.

Телохранители не учли, что убийц может быть несколько

По словам эксперта, первый выстрел в такой ситуации отразить практически невозможно, но уже второй должен принять на себя один из телохранителей. Но охрана Фицо среагировала спустя несколько секунд, и не совсем верно.

Фицо уже на земле
Фицо уже на землеRtv

Через несколько мгновений Фицо рухнул на землю, но он по-прежнему оставлася без прикрытия телохранителей. Люди справа на фотографии выше бросились обезвреживать нападавшего: по словам Киша, верные действия, хоть и запоздавшие. Однако телохранители, находящиеся рядом с премьером, не прикрывают его своими телами. Это могло бы оказаться фатальным, если бы нападавших было больше — так как другим преступникам никто не мешал бы вести прицельную стрельбу.

Киш утверждает, что команда телохранителей не была должным образом подготовлена, хотя признаки нападения были налицо, и сам Фицо заявил, что нельзя исключать возможность покушения.

«24 апреля преступник громко кричал на демонстрации, что с Фицо пора кончать, — напоминает эксперт, — Так что если бы разведка это зафиксировала, если бы разведка об этом знала и отреагировала бы, то в группе из трёх десятков человек нападавшего можно было бы легко отсеять».

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