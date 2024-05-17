Серьёзный провал охраны: эксперт о покушении на Фицо

Телохранители премьер-министра отреагировали слишком поздно и не слишком верно

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Тяжёлое ранение Роберта Фицо стало следствием фактически провальной работы его личной охраны, которая оказалась не лучшим образом подготовлена к отражению нападения.

Такое мнение высказал венгерский специалист по личной безопасности Эрвин Киш: он помог проанализировать кадры нападения.

Охрана Фицо за несколько мгновений до выстрелов Rtv

На первой фотографии мы видим, что Фицо (отмечен красной стрелкой) не полностью окружён телохранителями: а ближайший из них находится примерно в метре от него. Самая большая проблема — слева, где телохранители находятся ещё дальше. Выстрелы раздались справа, а поскольку слева премьера никто не прикрывал, он беспрепятственно упал на землю.

Телохранители не учли, что убийц может быть несколько

По словам эксперта, первый выстрел в такой ситуации отразить практически невозможно, но уже второй должен принять на себя один из телохранителей. Но охрана Фицо среагировала спустя несколько секунд, и не совсем верно.

Фицо уже на земле Rtv

Через несколько мгновений Фицо рухнул на землю, но он по-прежнему оставлася без прикрытия телохранителей. Люди справа на фотографии выше бросились обезвреживать нападавшего: по словам Киша, верные действия, хоть и запоздавшие. Однако телохранители, находящиеся рядом с премьером, не прикрывают его своими телами. Это могло бы оказаться фатальным, если бы нападавших было больше — так как другим преступникам никто не мешал бы вести прицельную стрельбу.

Киш утверждает, что команда телохранителей не была должным образом подготовлена, хотя признаки нападения были налицо, и сам Фицо заявил, что нельзя исключать возможность покушения.

«24 апреля преступник громко кричал на демонстрации, что с Фицо пора кончать, — напоминает эксперт, — Так что если бы разведка это зафиксировала, если бы разведка об этом знала и отреагировала бы, то в группе из трёх десятков человек нападавшего можно было бы легко отсеять».