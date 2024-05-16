Словаки встревожены покушением на Роберта Фицо

By Euronews

Жители Банска-Бистрицы приходят к больнице, где находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В среду на главу правительства было совершено покушение.

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Словаки потрясены нападением на премьер-министра страны Роберта Фицо. В городе Банска-Бистрица люди приходят к больнице, где находится Фицо. В среду ему сделали операцию. Вот, что сказали некоторые Euronews:

"Такого не должно происходить в демократическом обществе. Это неприемлемо. Можно выражать недовольство, но это (насилие) - не решение".

"Он много что сделал за 12 лет, пока руководил страной. Кому-то он нравится, кому-то нет, и вот результат. В любом случае желаю ему выздоровления".

"Мы обеспокоены, не спали всю ночь, ожидая новостей о его здоровье".

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Нападавшего арестовали. Его мотивы, как заявили власти, были политическими. В четверг утром министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал о состоянии Фицо.

Рита Конья, Euronews:"После более чем пятичасовой операции премьер-министр Роберт Фицо находится в стабильном, но критическом состоянии. Он лежит в отделении интенсивной терапии больницы Банска-Бистрицы. В ходе пресс-конференции было сказано, что пока неизвестно, будут ли переводить Фицо куда-то еще. Также неясно, когда он сможет вернуться к работе. В среду в премьера выстрелили пять раз, три пули пробили тело. Над спасением его жизни работали две медицинские бригады".