День Европы: история, суть, традиции празднования

Каждый год 9 мая в ЕС отмечают День Европы, также известный как День Декларации Шумана. Она стала отправной точкой политической и экономической интеграции стран континента, ознаменовала наступление мира как результата многолетних коллективных усилий.

История празднования восходит к 1950 году, когда французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии — двум странам с многовековой историей войн и распрей — обединить производство угля и стали.

Тем самым Шуман намеревался ускорить модернизацию обеих стран с разрушенной экономикой, понёсших огромные людские потери во время Второй мировой войны, и заодно избежать противостояния в будущем, а также потенциальной недобросовестной конкуренции.

Объединяя столь важные отрасли промышленности двух государств, французский политик преследовал ещё более значимую цель: сделать так, чтобы идея военного конфликта была с практической точки зрения нереализуемой.

"Сращивание производств Франции и Германии станет гарантией того, что война между этими странами будет не просто немыслима, но и невозможна по материальным соображениям" Робер Шуман министр иностранных дел Франции с 1948 по 1953 гг.

"Возникшее таким образом сращивание производств станет гарантией того, что война между Францией и Германией будет не просто немыслима, но и невозможна по материальным соображениям", — сказал Шуман, читая текст декларации на выставке часов Salon de l'Horloge на набережной Орсе в Париже 9 мая 1950 г.

Примечательно, что Шуман оставил дверь открытой и для других государств. Он не отказывался от своих стремлений реализовать концепт единой Европы. В межвоенный период эта идея провалилась под тяжестью национальных инетересов потенциальных стран-участниц.

На этот раз её поддержали. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр дал своё согласие, не потратив много времени на раздумья.

От Единой Европы - к Европейскому Союзу

Год спустя, 18 апреля 1951 года Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург учредилии Европейское объединиение угля и стали (EОУС) — организацию, основанную на принципах надгосударственной интеграции.

Страны-члены начали передавать часть своих ранее исключительно суверенных полномочий специальным европейским институтам: независимому Высшему руковолящему органу, Общенациональной ассамблее парламентариев, Совету министров и Суду.

Появление экономических преимуществ ЕОУС, — например, общего беспошлинного рынка продукции каменноугольной, железорудной и металлургическуой промышленности — подтолкнули государства-члены пойти дальше и включать другие секторы и отрасли в ведение наднациональных органов власти.

Французский политик Робер Шуман, которого считают одним из отцов-основателей Евросоюза Jean-Jacques Levy/AP

ЕОУС постепенно трансформировалось сначала в Европейское экономическое сообщество, а затем в Европейский союз. Четыре вышеупомянутых учреждения в конечном итоге стали Европейской комиссией, Европарламентом, Советом ЕС и Европейским судом, известными нам сегодня.

Так Декларация Шумана — политический проект, подобного которому в мире еще не существовало, — заложила основы европейской интеграции.

"Европу не получится создать в один момент или по одному-единственному плану. Она будет строиться на основе конкретных достижений, с которых начнётся построение фактической солидарности" Робер Шуман

"Европу не получится создать в один момент или по одному-единственному плану. Она будет строиться на основе конкретных достижений, с которых начнётся построение фактической солидарности", - сказал глава французского МИД.

На встрече в Милане в 1985 году главы государств и правительств приняли решение официально учредить 9 мая День Европы как праздник мира и единства на континенте.

Эта дата стала одной из самых важных в истории Европейского Союза и ещё одним его символом - наряду с 12-ти звёздочным флагом, лозунгом "Единство в разнообразии" и гимном, основанным на "Оде к радости" Бетховена.

Договор от 2004 года, учреждающий Конституцию для Европы, должен был сделать эти символы официальными. Но соответствующее положение было исключено из текста после того, как процесс ратификации был провален.

Интересно, что только Люксембург, где Шуман родился в 1886 году, и Косово, не входящее, но давно желающее вступить в ЕС, объявили День Европы национальным праздником. В Румынии он совпадает с Днем независимости, а в Хорватии и Литве - юридически это красный день календаря, но не государственный праздник.

Ряд государств-членов сообщества отмечают День Европы, проводя различные церемонии памяти, торжественные мероприятия. В Брюсселе, по традиции, учреждения ЕС проводят день открытых дверей. Два предыдущих года его отменяли из-за пандемии коронавируса.

В этом году на 9 мая выпадает закрытие Конференции о будущем Европы, которая объединила граждан и политиков в их желании реформировать политические структуры блока.

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