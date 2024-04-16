После выборов в Европарламент в Брюсселе произойдёт "смена караула". В такой критический момент в исполнительной власти ЕС разразился кадровый кризис.

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За несколько часов до вступления в должность спецпредставителя Еврокомиссии по малым и средним предприятиям немец Маркус Пипер объявил, что не будет приступать к работе. Это дело породило один из самых громких скандалов о назначениях в Брюсселе за последние недели, поскольку напрямую касается главы исполнительной власти. Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в попытке продвинуть на высокооплачиваемый и влиятельный пост своего соотечественника и, такого же, как она, члена Христианско-демократического союза, который входит в Европейскую народную партию. Сообщается, что в ходе отбора и собеседований Пипер показал себя не лучше, чем два других кандидата. Против него играло то, что он мужчина и выходец из развитой Германии.

Представитель в ЕС организации Transparency International Ник Айосса:

Думаю, проблема с этим процессом набора персонала заключается в том, что Еврокомиссия не следовала своим собственным процедурам и правилам селекции. Эти правила требуют, чтобы чиновников назначали на старшие должности на основе их прежних заслуг, гендерного и географического баланса. Ни один из этих критериев не был выполнен.

Европейский парламент также возражал против назначения Пипера. На прошлой неделе большинство депутатов попросили Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть его заявление о заполнении вакансии. Но и внутри Еврокомиссии не было единства: четыре члена выступили против этого кадрового решения. Маркус Пайпер написал одному из них,Тьерри Бретону, письмо, в котором утверждал, что этот француз проявил к нему предвзятость и злоупотребил своим служебным положением по партийно-политическим причинам. Социал-демократы также критикуют всю процедуру и роль в ней фон дер Ляйен, а заодно и крупнейшую фракцию Европарламента:

Евродепутат-социалист от Португалии:

Европейская народная партия не была достаточно прозрачна. Госпожа фон дер была не вправе назначать к себе в подчинённые своего человека. А парламент должен был отреагировать заранее. Всё это очень прискорбно. Это нужно было остановить гораздо раньше.

В Еврокомиссии уверяют, что Маркус Пипер был нанят правильно, и сожалеют о его решении прервать уже подписанный им контракт. Однако это чувствительный удар для Урсулы фон дер Ляйен, которая ведет кампанию за то, чтобы остаться председателем на второй срок. Процедура отбора уполномоченного по МСП возобновится после европейских выборов.