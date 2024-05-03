"О положении Союза": Годовщина расширения ЕС. Европейские правые сколачивают альянс с ультраправыми. Мобилизация партийного электората. Опасения за безопасность "Евровидения"

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Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Двадцать лет назад произошло крупнейшее в истории расширение Евросоюза. 1 мая 2004 года к блоку одновременно присоединились десять государств, семь из которых находились снаружи от бывшего «железного занавеса». Некоторые назвали это «Большим взрывом» (по аналогии с расширением Вселенной).

В рамках довольно скромных торжеств по этому случаю были подсвечены здания европейских институтов в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. Очень хотелось показать вам народные гуляния, но их не было.

Вместо этого председатель Евросовета Шарль Мишель в очень деловой манере выступил за дальнейшее увеличение количества членов:

Расширение жизненно важно для будущего ЕС, потому что без расширения существует реальный риск появления нового "железного занавеса". Это было бы чрезвычайно опасно, учитывая нестабильность по соседству с недостатком процветания или отсутствием экономического развития.

Получат ли такие страны, как Сербия, Грузия или Украина, место за брюссельским столом в ближайшее время - сомнительно. В продолжающейся кампании перед выборами в Европарламент расширение, мягко говоря, не является горячей темой.

Кстати о предвыборной кампании. На этой неделе люди начали рассуждать о новом политическом альянсе, о котором раньше не слышали, а именно о коалиции правоцентристских и ультраправых партий.

Правые сколачивают альянс с ультраправыми

Когда председателя Еврокомиссии и кандидата от правоцентристов Урсулу фон дер Ляйен спросили об этом во время дебатов, она сказала следующее:

Это во многом зависит от того, каков будет состав парламента и кто будет в какой группе.

Это вполне согласуется с заявлением ультраправого премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая хотела бы объединения с Европейской народной партией Урсулы фон дер Ляйен:

Помимо того, что я лидер «Братьев Италии», я также лидер европейских консерваторов, которые хотят сыграть решающую роль в изменении курса европейской политики.

Партия Мелони имеет наивысший рейтинг в её стране и стремится повторить схему нынешней власти в Италии, где в альянс входят Европейская народная партия, консерваторы и «Идентичность и демократия».

Опросы показывают, что следующий Европарламент сместится к правому краю, поскольку националистические и популистские партии, похоже, набирают силу.

Некоторые наблюдатели уже прогнозируют, что законодательная повестка дня будет парализована сильным правым блоком. Что ж, недавний анализ показывает, что в этом блоке много трещин.

Ко мне присоединяется Павел Зерка, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, изучающий общественное мнение в ЕС.

Гробе: Итак, ваш недавний опрос указывает на глубокие разногласия между ультраправыми партиями Европы. Как, например, это проявляется, когда речь идет о поддержке Украины?

Зерка: Это одна из областей, где ультраправым партиям будет сложно прийти к согласию. Это касается не только ультраправых, но и евроскептиков. Есть некоторые партии, такие как «Альтернатива для Германии» или партия Герда Вилдерса в Нидерландах, которые гораздо больше других склоняются к прекращению поддержки Украины. Они рассматривают нынешнюю помощь ей со стороны Европы как разжигание войны. Но, конечно, есть партии, такие как польская "Право и справедливость», которые решительно поддерживают Украину. Даже в Италии Джорджа Мелони показала себя сильным трансатлантистом и решительным сторонником европейской линии поддержки Украины.

Гробе: А как насчет гипотетического выхода стран-членов из ЕС? Разве это не любимый проект националистических партий?

Мобилизация партийного электората

Зерка: В Европе это уже не модно. Многие европейские ультраправые, антиевропейские или евроскептические партии решили пока сосредоточиться на ремонте Европы изнутри, а не на выходе из ЕС.

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Гробе: До дня выборов осталось всего несколько недель. Какой будет стратегия противодействия ультраправым в предвыборной кампании?

Зерка: Проблема, которую я вижу сейчас, заключается в том, что многие ультраправые партии имеют сильно мобилизованный электорат. То есть их избиратели считают эти выборы важными и хотят пойти на участки для голосования, тогда как электорат проевропейской стороны зачастую демобилизован, как будто люди не понимают, каковы ставки на этих выборах. Это имеет большое значение. Я рекомендую лидерам проевропейских партий четко объяснить своим избирателям, почему эти выборы важны.

Гробе: А как насчет избирателей ультраправых партий, можно ли на них ещё повлиять?

Зерка: Вряд ли. Думаю, вопрос в основном в том, будут ли они предельно мобилизованы или часть из них останется дома. Если проевропейская сторона напомнит избирателям о рисках, которыми чревато голосование за Альтернативу для Германии, за Марин Ле Пен во Франции или Качиньского в Польше, то, некоторые из тех, кто сейчас говорит: "да я хочу проголосовать за эти партии", возможно, подумают дважды.

Опасения за безопасность "Евровидения"

Осталась неделя до одного из крупнейших европейских событий года – я говорю не о выборах, а о песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в шведском городе Мальмё.

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Пока техническая и артистическая подготовка идёт полным ходом, мероприятие доставляет серьёзную головную боль шведским службам безопасности. В 23-страничном докладе, большая часть которого засекречена, правоохранительные органы обобщают серьёзные угрозы соревнованию. Это, например, кибератаки, нападения типа «отказ в обслуживании» или общественные беспорядки.

Власти также имеют дело с тем фактом, что Швеция является главной мишенью для агрессивных исламистских террористических организаций. Кроме того, ожидаются крупные протесты против участия Израиля в конкурсе.

Шведская полиция уверяет, что готова к любому сценарию. Она надеется, что конкурс песни "Евровидение" пройдет гладко. Но я думаю, полицейские не хотят в этот раз победы родной Швеции, чтобы кто-то другой мог провести мероприятие в следующем году."