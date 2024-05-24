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Фон дер Ляйен готова работать с Мелони

Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони
Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Giorgia Orlandi
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Урсула фон дер Ляйен заявила, что она готова работать с евродепутатми от партии Джорджи Мелони "Братья Италии" после июньских выборов в Европарламент.

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В отличие от своего недавнего появления в итальянской телепрограмме Che tempo che fa, фон дер Ляйен ясно заявила в четверг, что она готова работать с депутатами Европарламента от правой партии Джорджи Мелони "Братья Италии" после выборов в ЕС в июне.

Фон дер Ляйен сделала эти комментарии во время дебатов по Евровидению, уточнив, что итальянский премьер-министр соответствует трем критериям для будущих партнеров: она выступает за ЕС, она против российского Владимира Путина и за верховенство закона.

Но что именно нам следует из этого заключить? Мы задали этот вопрос одному из экспертов Европейского университетского института (EUI), с которым мы встретились здесь, на конференции SOU24 во Флоренции, и который внимательно следил за избирательной кампанией.

Лоренцо Чикки, научный сотрудник EUI:

_"По сути, она говорит, что если отдельные евродепутаты согласны с общим принципом, который заключается в том, чтобы быть за ЕС, за Украину и, знаете, за Атлантику,тогда может появиться пространство для сотрудничества и согласия. Но я бы не стал призывать к огромной перестановке политических сил в следующем ЕП. Также потому, что этот резкий поворот вправо - это то, что прогнозируют некоторые эксперты, но мы должны увидеть, действительно ли эти две ультраправые и евроскептические группы опередят "Обнови Европу". Некоторые опросы показывают, что да. Другие - нет. Так что нам ещё предстоит увидеть". _

В сообщениях итальянских СМИ заявление Урсулы фон дер Ляйен описывается как смелый шаг, который может привести к дальнейшей изоляции ее от партии ЕНП.

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