Ведущий кандидат от социал-демократов на европейских выборах Николас Шмит высказался против любой коалиции с участием ультраправых. Этот еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав также подверг критике миграционные сделки с Северной Африкой

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В эксклюзивном интервью Euronews еврокомиссар из Люксембурга Николас Шмит заявил, что Евросоюз должен пересмотреть свои соглашения по миграции со странами Северной Африки:

Сейчас мы тратим огромные суммы, передавая эти деньги различным режимам или правительствам таким, как правительство Туниса. Мы знаем, что власти там очень плохо обращаются с беженцами. У нас ещё более сложные отношения с Ливией, где есть целых два правительства. У нас есть вопросы и по Египту. Поэтому я весьма неохотно отношусь к такого рода сделкам, которые были заключены. Я думаю, нам стоит их пересмотреть, а затем решить, что можно сделать.

Шмит не полностью разделяет позицию нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая настаивала на подписании этих соглашений с целью ограничения потока в Евросоюз мигрантов, пользуясь в этом решительной поддержкой итальянского правительства.

Еврокомиссар также осудил готовность своей начальницы, ведущего кандидата от Европейской народной партии, к сотрудничеству с Европейскими консерваторами и реформистам. Шмит настаивает, что такие ультраправые партии не могут быть включены в коалицию, которая составит в новом парламенте большинство.

Я заметил, что Европейская народная партия проводит совершенно особое различие между ультраправыми: она делит их на «порядочных» ультра и на правых, которые находятся на самом краю политического спектра. Посмотрим на так называемых «порядочных» ультраправых, кто эти люди? Это члены испанской партии Vox (Голос). Это поклонники Франко. Это поклонники Муссолини. Это партия "Право и Справедливость", которая собиралась отменить верховенство закона в Польше и была подвергнута санкциям Еврокомиссии. Так где же «порядочные» ультраправые? Их нет. Поэтому и нет возможности принять их в коалицию.

Полную версию интервью с Николасом Шмитом Euronews будет транслировать в программе "Глобальный диалог" на следующей неделе.