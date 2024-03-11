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Израиль едет на "Ервовидение" с песней "Ураган"

певица Иден Голан , которая будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение - 2024"
певица Иден Голан , которая будет представлять Израиль на песенном конкурсе "Евровидение - 2024" Авторское право Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Представлена песня "Ураган", с которой Израиль выступит на Евровидении-2024. Предыдущая песня "Осенний дождь" была забракована европейскими организаторами как "политизированная"

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Израиль представил новую песню для конкурса "Евровидение-2024" на фоне призывов к бойкоту и обвинений в политизации. Песня называется "Ураган", и она пложила конец неопределенности относительно участия страны в конкурсе, который пройдет в шведском Мальмё в мае. 

Первоначально Израиль представил "Октябрьский дождь", но организаторы Евровидения отклонили эту песню, слова которой противоречили неполитическому духу мероприятия. Новая песня, по сообщению израильского общественного телевидения, сохранила ту же мелодию, но содержит совершенно иной текст. Она рассказывает историю молодой женщины, переживающей личный кризис, и её исполняет Иден Голан.

Заявка Израиля на участие в "Евровидение-2024" наконец одобрена организаторами, обеспечив присутствие страны на песенном конкурсе.

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