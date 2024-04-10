Пакт ЕС по миграции и убежищу близок к тому, чтобы вступить в силу. Входящие в него 5 законопроектов одобрены в среду Европейским парламентом

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Депутаты рассматривали в среду на пленарной сессии в Брюсселе пять взаимосвязанных законодательных актов, цели которых - укрепление солидарности, улучшение взаимодействия между странами-членами, усиление контроля на границах, улучшение и ускорение процедур предоставления убежища. Каждый акт требовал одобрения на голосовании.

По идее Пакт ЕС о миграции и убежище должны единодушно поддерживать три крупнейшие парламентские фракции. Но даже среди консерваторов, социалистов и либералов были депутаты, которые голосовали "против".

Социал-демократ из Италии Брандо Бенифеи:

Этот пакт не предусматривает необходимых шагов по обновлению и повышению эффективности европейской системы. Он усиливает нагрузку на самых слабых членов ЕС и не создаёт настоящей солидарности. Давайте пошлём чёткий сигнал: мы хотим идти в другом направлении. Поэтому мы голосуем против.

Более мелкие группы также против Пакта о миграции и убежище. Крайне правые, в том числе партия «Идентичность и демократия», считают, что он не обеспечит должную охрану внешних рубежей ЕС. В то же время левые и "зелёные" предупреждают, что новые законы ослабят права тех, кто ищет в Евросоюзе защиты от преследований и конфликтов или хочет спастись от бедности и стихийных бедствий.