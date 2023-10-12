Тунис вернул Брюсселю деньги на сдерживание миграции

Тунис вернул 60 млн евро, которые Брюссель выделил ему на прошлой неделе. Эти деньги предназначались североафриканской стране, среди прочего, на регулирование миграции в Европу.

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Бюджетная помощь, которая была напрямую перечислена в казну Туниса, была выделена из предыдущей программы восстановления после пандемии COVID-19. Это стало первой выплатой из более крупного транша в размере 127 млн евро, о котором было объявлено в конце сентября. Эта сумма включает средства, переведенные в рамках июльского меморандума о взаимопонимании между ЕС и Тунисом. Однако в начале октября президент Каис Саид отверг это финансовое предложение, заявив, что оно является "унизительным" и противоречит условиям соглашения.

"Тунис, который принимает сотрудничество, не принимает ничего, напоминающего благотворительность или пожертвования, потому что наша страна и наш народ не хотят сочувствия и не принимают его, когда оно не вызывает уважения, - заявил Саид на прошлой неделе. - Соответственно, Тунис отказывается от того, что было объявлено в последние дни Евросоюзом".

Эти резкие высказывания вызвали возмущение в Брюсселе, где меморандум преподносился как образец будущих соглашений с соседними странами по сдерживанию миграционных потоков.

Пытаясь не нагнетать обстановку, Еврокомиссия официально заявила, что 60 млн евро были фактически выплачены в виде бюджетной поддержки "по запросу правительства Туниса, поступившему 31 августа".

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства пошел дальше и публично предложил Тунису "вернуть" деньги, если они ему не нужны. Оливер Вархеи написал об этом в соцсети X, ранее называвшейся Twitter, поместив там скриншот тунисского документа, в котором содержится просьба о выделении 60 млн евро.

"Выполнение (меморандума) должно продолжиться, как только Тунис вернется к духу нашего стратегического и всеобъемлющего партнерства, основанного на взаимном уважении", - заявил еврокомиссар.

Теперь этот дух, похоже, разрушен, поскольку Саид выполняет свою угрозу.

Однако представитель Еврокомиссии подчеркнул: "Возвращение денег ЕС не меняет того факта, что мы продолжаем работать над пятью основными положениями (меморандума)".

Спорный меморандум

Тем не менее, возврат денег, о котором ранее сообщило издание Politico Europe, весьма унизителен для Брюсселя. Он представляет собой очередное ухудшение и без того хрупких отношений между ЕС и Тунисом, которые блок отчаянно пытается спасти ради своей миграционной политики.

Уменьшение числа судов с мигрантами, отплывающих от тунисских берегов и направляющихся в Италию, был основной целью меморандума. Он был подписан в середине июля на церемонии, в которой приняли участие президент Каис Саид, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"В период геополитической неопределенности важно углублять сотрудничество с нашими стратегическими партнерами", - заявила тогда фон дер Ляйен.

Соглашение предусматривает выделение не менее 150 млн евро на бюджетную поддержку, 105 млн евро на управление миграцией, 307,6 млн евро на недорогую электростанцию, использующую возобновляемые источники энергии, и 150 млн евро на подводный оптоволоконный кабель. Меморандум также открывает возможности для предоставления макрофинансовой помощи в размере 900 млн евро, но только в том случае, если Тунису сначала удастся получить кредит от Международного валютного фонда.

С момента представления меморандума он стал объектом острой критики со стороны Европарламента и гуманитарных организаций. Они бьют тревогу по поводу злоупотреблений, якобы допущенных тунисскими властями в отношении мигрантов из стран южнее Сахары, включая многочисленные случаи коллективной высылки на границу с Ливией.

В прошлом месяце Европейский омбудсмен официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой уточнить, включает ли текст документа какие-либо дополнительные гарантии соблюдения прав человека.

Саид подвергся резкому осуждению за свои расистские взгляды на чернокожих африканцев, которых он назвал частью "преступного плана по изменению демографического состава Туниса". Еще больше критики обрушилось на президента после того, как он отказал во въезде пяти членам Европейского парламента, а через несколько дней отложил официальный визит делегации Еврокомиссии.