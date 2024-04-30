В ЕС проверяют Facebook и Instagram на предмет защиты от дезинформации

Еврокомиссия подозревает, что инструментов платформ недостаточно для защиты от недостоверной информации и фейков, и пользователи могут стать мишенью российской пропаганды.

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Европейская комиссия объявила в понедельник о начале расследования в отношении Facebook и Instagram компании Meta. Регулятор проверит, насколько эффективно платформы противодействуют дезинформации в соответствии с недавно вступившем в силу в ЕС Законом о цифровых услугах (DSA). В частности, Брюссель опасается, что соцсети содержат уязвимости, которыми может воспользоваться российская пропаганда.

Как говорится в заявлении Комиссии, предполагаемые нарушения касаются практики Meta, связанной с вводящими в заблуждение рекламой и политическим контентом в своих сервисах.

Платформам также не хватает эффективного стороннего инструмента мониторинга в реальном времени. Meta объявила, что прекращает использование инструмента CrowdTangle, но пока не заменила его. Поэтому экспертам и журналистам сложно узнать, какие усилия компания предпринимает для отслеживания и удаления незаконного контента.

"Учитывая охват платформ Meta в ЕС (более 250 миллионов активных пользователей в месяц), а также в связи с европейскими и другими выборами, которые состоятся в различных странах-членах, это может нанести ущерб гражданскому дискурсу и избирательным процессам в том, что касается возможности отслеживания ошибок и дезинформации, выявления вмешательства и его пресечения, а также общей прозрачности в реальном времени, которая должна иметься для специалистов по проверке фактов, журналистов и других акторов, имеющих отношение к проведению выборов", — заявили в Комиссии.

Кроме того, у Комиссии есть претензии, связанные с отсутствием видимости информации политического содержания и механизмов выявления незаконного контента.

Операционный центр

Регулятор не установил конкретного срока, когда Meta должна внести изменения. Он рассчитывает на сотрудничество, так как с представители компании и ЕК уже провели несколько конструктивных бесед.

"Мы уверены, что они будут действовать быстро. Никто не заинтересован в том, чтобы сайт эксплуатировали российские акторы, и абсолютно неправильно, что они на этом зарабатывают", — пояснили в Комиссии.

Согласно DSA, компании, отнесённые к категории очень крупных онлайн-платформ (VLOP) (онлайн-платформы, которые в среднем посещают более 45 миллионов пользователей в месяц в ЕС), должны соблюдать строгие правила, касающиеся прозрачности алгоритмов и защиты несовершеннолетних от незаконного контента в Интернете.

Ранее в этом году Meta анонсировала создание операционного центра специально к выборам "для выявления потенциальных угроз и принятия мер по их устранению в режиме реального времени". В отдельном заявлении руководство Facebook сообщило о планах маркировать контент, сгенерированный искусственным интеллектом с мая 2024 года.

Комментируя новость о начале расследования, представитель IT-гиганта сообщил Euronews, что на платформах идёт "отлаженный процесс выявления и снижения рисков".

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с Европейской комиссией и предоставления им более подробной информации об этой работе".

Стресс-тест

На прошлой неделе Комиссия предложила Meta, TikTok, X и другим онлайн-платформам провести стресс-тестирование рекомендаций по выборам в соответствии с DSA, призванных снизить риски, которые могут повлиять на предвыборную кампанию и исход голосования.

Сегодняшнее расследование началось после того, как несколько дней назад ЕК инициировала проверку, уже в отношении TikTok. С начала года регулятор проводит оценку того, как X противодействует распространению незаконного контента, и соблюдает ли DSA компания AliExpress.

Сама Meta в феврале подала жалобу в Европейский суд общей юрисдикции Люксембурга в связи с необходимостью уплаты надзорного сбора, установленного Комиссией в соответствии с DSA.