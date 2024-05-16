Еврокомиссия начинает проверку мер, принимаемых платформой для защиты несовершеннолетних

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В отношении Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta, проводятся ещё два расследования в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах. Брюссель проверяет, соответствуют ли их предпринимаемые ими меры требованиям для платформ по защите несовершеннолетних в интернете, сообщила16 мая Европейская комиссия.

В центре расследования - дизайн онлайн-интерфейсов Facebook и Instagram, которые могут "использовать слабости и неопытность несовершеннолетних и вызывать привыкание", заявила Еврокомиссия.

Кроме того, будет проверено, как Meta соблюдает меры по предотвращению доступа несовершеннолетних к ненадлежащему контенту и используемые платформой инструменты проверки возраста, которые должны быть разумными, соразмерными и эффективными.

"У нас есть опасения, что Facebook и Instagram могут стимулировать поведенческую зависимость и что методы проверки возраста, которые Meta внедрила на своих сервисах, не являются адекватными, - заявила профильный еврокомиссар Маргрете Вестагер. - Мы хотим защитить психическое и физическое здоровье молодых людей".

30 апреля Facebook и Instagram подверглись отдельному расследованию в отношении их инструментов борьбы с дезинформацией.