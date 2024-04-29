By Euronews и EBU, AP

Педро Санчес остаётся по главе испанского правительства после пяти дней раздумий. Об этом премьер-министр заявил в понедельник в прямом эфире. “Мы с женой знаем, что эта кампания по дискредитации не прекратится, мы страдаем от нее уже 10 лет... Но мы можем с ней справиться”, добавил он.

РЕКЛАМА

Педро Санчес решил остаться по главе испанского правительства после пяти дней раздумий. Об этом премьер-министр заявил в понедельник в прямом эфире. “Я решил действовать более решительно, если это возможно”, сказал он в частности.

Санчес поприветствовал мобилизацию его сторонников: “Мы с женой знаем, что эта кампания по дискредитации не прекратится, мы страдаем от нее уже 10 лет... Мы можем с ней справиться”, добавил он.

Я призываю испанское общество снова стать примером. Беды, которые нас преследуют, - часть глобального движения. Давайте покажем миру, как защищают демократию Педро Санчес председатель правительства

Глава испанского правительства пять дней обдумывал свою возможную отставку. С этой целью он приостановил все мероприятия в качестве председателя кабинета министров и держал страну в напряжении.

Причина - предварительное расследование по подозрению в злоупотреблении влиянием в корыстных целях и коррупции, возбуждённое против его жены. Следует отметить, что обвинения выдвинула ультраправая ассоциация.

В открытом письме к гражданам Испании, опубликованном в среду в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter), Санчес объясняет необходимость "взять паузу на раздумье" после того, как его супруга Бегонья Гомес стала объектом нападок со стороны крайне-правых. По его словам, подобные нападки на семью со стороны политических противников "стали невыносимыми".

Обозреватели отмечают, что Санчес использовал необычную для страны технику общения - обращение к гражданам напрямую, в личном тоне и в записке без официальной печати.

Три варианта развития событий

Как пишет El País, у Санчеса было несколько вариантов:

остаться главой правительства, проведя голосование о доверии или не проводя его уйти в отставку, распустив Кортесы и назначив досрочные выборы просто уйти в отставку. В последнем случае Социалистическая партия предложит королю нового кандидата на пост премьера.

Накануне судьбоносного для страны анонса тысячи людей вышли на демонстрацию в центре Мадрида в поддержку Педро Санчеса и "против шантажа правых и ультраправых". Среди участников митинга фигурировали министры, левые политики и профсоюзные лидеры.

Мы слишком долго позволяли грязи проникать в нашу общественную жизнь Педро Санчес премьер-министр Испании

Представитель партии Sumar в Конгрессе Иньиго Эррехон заявил, что демонстрация в защиту демократии - это не мобилизация «за человека или партию», имея в виду Педро Санчеса, а «за право левых на управление страной».

Глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил в воскресенье, что председатель правительства "представляет прошлое", что бы он ни решил по поводу своей должности, он принёс в Испанию "упадок и раскол".

Суть дела

Предварительное расследование - следствие жалобы Manos Limpias, ультраправой ассоциации, единственной известной деятельностью которой являются нападки на левых лидеров и инициирование судебных разбирательств, которые редко бывают успешными, отмечает испанская пресса.

Причиной подозрений в коррупции стали разоблачения онлайн-СМИ El Confidencial, касающиеся профессиональной деятельности жены Педро Санчеса в качестве директора Центра развития Африки в бизнес-школе IE. Сообщается, что в 2020 году она подписала соглашение о партнёрстве на сумму 25 000 евро, предназначенное для финансирования стипендий для продвижения инициатив африканских предпринимателей, а также 15 000 евро на операционные и представительские расходы с Wakalua - центром туристических инноваций, созданным Globalia, которой также принадлежит авиакомпания Air Europa.

По данным El Confidencial, генеральный директор Globalia - испанской туристической группы познакомился с Бегоньей Гомес, когда его компания вела переговоры с правительством о государственной помощи в разгар пандемии Covid-19. В то время Бегонья Гомес уже возглавляла IE Africa Center - фонд, связанный с мадридской бизнес-школой IE University. Следствием их контактов и стало подписание спонсорского соглашения, утверждают в Manos Limpias.

Педро Санчес назвал эти обвинения «стратегией преследования и уничтожения», проводимой «правыми и ультраправыми СМИ» и поддерживаемой, по его словам, консервативной оппозицией.