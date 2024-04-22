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Срочная новость. Страны ЕС договорились ввести новые санкции против Ирана, чтобы ограничить производство БПЛА и ракет

Евросоюз решил ужесточить санкции против Ирана, чтобы остановить производство ракет.
Евросоюз решил ужесточить санкции против Ирана, чтобы остановить производство ракет. Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge LiboreiroEuronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз достиг политического соглашения об ужесточении санкций против Ирана в ответ на недавний обстрел Израиля.

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Санкции призваны ограничить экспорт из ЕС компонентов, используемых в производстве беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Ранее блок установил специальный режим для борьбы с беспилотниками иранского производства, которые России использовала в ходе вторжения в Украину. Так называемые беспилотники-камикадзе "Шахед" запускались по важнейшим объектам инфраструктуры и жилым домам, в результате чего погибли десятки, а возможно, и сотни украинцев.

В соответствии с этой схемой люди и организации, участвующие в иранской программе БПЛА, были внесены в черный список с помощью запретов на поездки и мер по замораживанию активов.

Но после нападения Тегерана на Израиль 13 апреля, когда по еврейскому государству были выпущены сотни ракет и дронов, ЕС начал работать над расширением санкций, чтобы охватить производство ракет.

Это расширение было одобрено в понедельник министрами иностранных дел, собравшимися в Люксембурге, и вступит в силу в ближайшие дни, как только политический консенсус будет воплощен в правовые акты.

"Мы достигли политического соглашения", - заявил по окончании встречи верховный представитель Жозеп Боррель.

Иран, по оценкам, обладает самым большим и разнообразным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке: в его распоряжении более 3 000 ракет с радиусом действия до 2 000 километров.

На прошлой неделе Израиль, по сообщениям, нанес удар по городу Исфахан, где разрабатываются и производятся ракеты.

Хотя производство в основном осуществляется внутри страны, Иран по-прежнему полагается на технологические компоненты иностранного производства, которые могут быть использованы в ракетной программе. За годы своего существования страна создала сложную сеть операторов для получения чувствительных предметов двойного назначения, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, и обхода давних международных санкций.

Кроме того, Иран поставляет смертоносное оборудование своим прокси в регионе, включая хуситов в Йемене, "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа, которые являются заклятыми врагами Израиля.

13 апреля ракеты и БПЛА были запущены из Ирана, Ирака, Ливана и Йемена, что вызвало на Западе новые опасения относительно более широкого распространения конфликта.

Санкции ЕС, одобренные в понедельник, распространяют ограничения на "весь регион Ближнего Востока и Красного моря", сказал Боррель.

Министры, однако, не сделали никаких шагов в направлении включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций - эта идея обсуждалась с момента подавления антиправительственных протестов, вспыхнувших в прошлом году после убийства Махсы Амини.

Но для такого определения сначала требуется судебное решение компетентного органа любой из 27 стран-членов, которое затем используется в качестве правовой основы для принятия решения в масштабах всего ЕС.

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