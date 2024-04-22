Верховный лидер Ирана прокомментировал удары по Израилю

By Euronews

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил благодарность вооруженным силам страны за нанесение ударов по Израилю.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил благодарность вооруженным силам страны за нанесение ударов по Израилю тринадцатого апреля.

При этом тогда израильские СМИ заявили, что 99% иранских дронов и ракет были сбиты, и нанесенный ущерб был минимальным. На встрече с военачальниками Хаменеи сказал, что в ходе операции армия Ирана продемонстрировала свои возможности и мощь, показав иранскую нацию "в выгодном свете".

Али Хаменеи, Высший руководитель Ирана: "Споры другой стороны о том, сколько ракет было выпущено, сколько из них поразило цель, а сколько нет, имеют второстепенное значение. Главный вопрос - это появление иранской нации и воли иранских военных на международной арене. Вот, что имеет значение".

С начала войны в Газе Израиль время от времени наносит удары по иранским "прокси-силам" в регионе. В, частности, по объектам группировки "Хезболлах" в Южном Ливане, а также по целям в Сирии. В ночь на двадцатое апреля серия взрывов прогремела на военной базе в Ираке. В нанесении удара обвиняют Израиль и США, но они свою причастность отрицают.