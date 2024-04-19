Председатель Евросовета надеется, что пятничные ответные меры Израиля станут последними в недавнем обострении отношений с Ираном. Мишель считает, что следующие часы и дни будут иметь решающее значение.

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Шарль Мишель дал эксклюзивное интервью Euronews через несколько часов после того, как Иран привёл в действие свои средства ПВО в районеИсфахана. Этот город в центре страны предположительно подвергся удару со стороны Израиля в ответ на иранское нападение. Это вновь усилило опасения по поводу расширения регионального конфликта.

Шесть дней назад Иран запустил шквал из примерно 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет в своей первой в истории прямой атаке на израильскую территорию. Это произошло после того, как Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции.

Сообщение об ответном ударе первоначально выглядело как пренебрежение призывами Запада к деэскалации. Правительство в Тегеране, похоже, преуменьшило значение последней атаки, а один иранский чиновник заявил, что у него нет "немедленного" плана дальнейших ответных действий.

"Очень важно проследить в ближайшие дни, возможно ли вернуться к ситуации с большей стабильностью и избежать новых рисков и напряженности, - сказал Мишель в интервью в пятницу утром. - Я хочу быть очень осторожным и внимательным, но я искренне надеюсь, что происшедшее - конец этой истории".

Нападения в пятницу, направленные в сторону ядерного центра и крупной авиабазы, были, по словам американских чиновников, инициированы Израилем. Инцидент застал Запад врасплох: появились сообщения о том, что правительство Биньямина Нетаньяху воздержится от ответного удара до окончания иудейского праздника Песах.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в пятницу утром выступил в социальных сетях с сообщением, состоящим из одного слова: "слабость". Это свидетельствует о глубоких разногласиях внутри военного кабинета по поводу необходимого масштаба и интенсивности ответа Израиля на субботнюю атаку Ирана.

По этому поводу Мишель сказал: "Я полагаю, что в правительстве Израиля идут политические дебаты. Это коалиция, они дискутируют и принимают решения".

"Но, поскольку мы являемся другом Израиля, мы обязаны давать советы и говорить ему то, что мы думаем", - добавил глава Совета ЕС.

Изолировать Иран, сосредоточиться на Газе

В интервью Euronews Мишель также призвал не отвлекать внимание от продолжающейся гуманитарной трагедии в Газе из-за напряженности между Ираном и Израилем. Председатель Евросовета повторил совместный призыв лидеров ЕС к прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа, а также к немедленному возвращению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС с 7 октября.

Он также пообещал, что блок быстро примет меры по введению санкций против иранского режима с целью ещё больше ограничить его возможности совершать атаки, подобные субботней.

Брюссель намерен расширить действующий режим санкций против производства и экспорта иранских беспилотных летательных аппаратов. Тегеран продает их Москве, что помогает её военной конфронтации с Киевом.

ЕС также может начать более сложный с юридической точки зрения процесс внесения Корпуса стражей исламской революции в чёрный список террористических организаций. Блок движется медленнее, чем другие западные партнёры: в четверг США и Великобритания согласовали дальнейшие санкции против Ирана.

"Санкции не имеют немедленного эффекта, - признал Мишель, - Но мы хотим дать понять Ирану, что его поведение для нас неприемлемо".

"Такое поведение угрожает стабильности в регионе, - заключил председатель Евросовета. - Но это также угроза для нас. Мы видим, как Иран использует хуситов и других своих прокси, ставя под угрозу безопасность на море. Это сказывается на международном уровне, в том числе на цепочках поставок".