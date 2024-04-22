EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Союзников по ЕС призывают отдавать Украине системы ПВО

Высокий представитель Жозеп Боррель председательствовал на совместном заседании министров иностранных дел и обороны в Люксембурге.
Высокий представитель Жозеп Боррель председательствовал на совместном заседании министров иностранных дел и обороны в Люксембурге. Авторское право Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis
Авторское право Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis
By Jorge Liboreiro
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На страны Европейского союза, владеющие системами противовоздушной обороны, оказывается давление с целью заставить их увеличить помощь Украине.

РЕКЛАМА

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза призвали друг друга к срочным действиям в поддержку Украины, заявив, что "траектория войны с Россией идёт не в том направлении". На их встрече в Люксембурге давление было оказано на Испанию, Нидерланды, Италию, Грецию и Румынию. Известно, что эти страны имеют на хранении системы ПВО Patriot, но не используют их. В прошлом их столицы не решались отправлять Киеву оружие, опасаясь осложнения отношений с Москвой и желая обеспечить собственную оборону.

Наблюдатель из Рима, директор Института международных отношений Натали Точчи, не советует жалеть такую технику: 

Правда в том, что именно наша сдержанность спровоцировала эскалацию боевых действий. Знаете, Путин чует страх у других, и он чует то, что мы боимся. Он ведёт себя как боксёр на ринге, который чует, что его противник испуган, и удваивает свои удары. Именно это сейчас и происходит. Так что концептуально, даже психологически, такие аргументы национальных министров не выдерживает никакой критики. Факты показывают, что, как я уже сказал, именно наша сдержанность спровоцировала эскалацию.

Выступая перед лидерами ЕС на прошлой неделе, президент Украины заявил: "Патриотами" можно называть системы ПВО только в том случае, если они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения. Владимир Зеленский сделал упрёк странам, припрятавших арсеналы, в том числе средства противовоздушной обороны. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сказал, что Россия готовит наступление, поэтому нет времени медлить:

Цифры действительно ужасают, как и то, как Россия бьёт по Украине ракетами, беспилотниками и неуправляемыми бомбами. Украинцы сообщили о 7 тысячах управляемых бомб за 4 месяца, это около 16 в день. Эти постоянные обстрелы на Востоке - часть стратегии Путина. С другой стороны, очевидно, что Украине не хватает оружия для самообороны и отражения российской агрессии. Воздействие на энергетическую систему Украины очень велико.

На министерском заседании не разглашалось, сколько именно систем противовоздушной обороны находится в распоряжении стран-членов ЕС. Президент Зеленский говорит, что Украине нужно их всего всего семь для защиты своих основных городов при возобновлении российских бомбардировок.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Киев рассчитывает получить военную помощь США как можно скорее

Палата представителей одобрила военную помощь Украине на $61 млрд

Столтенберг ожидает новых поставок ПВО Украине "уже скоро"

Внешняя политика ЕС Вторжение России в Украину Украина Жозеп Боррель Война в Украине