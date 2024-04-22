На страны Европейского союза, владеющие системами противовоздушной обороны, оказывается давление с целью заставить их увеличить помощь Украине.

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Министры иностранных дел и обороны Евросоюза призвали друг друга к срочным действиям в поддержку Украины, заявив, что "траектория войны с Россией идёт не в том направлении". На их встрече в Люксембурге давление было оказано на Испанию, Нидерланды, Италию, Грецию и Румынию. Известно, что эти страны имеют на хранении системы ПВО Patriot, но не используют их. В прошлом их столицы не решались отправлять Киеву оружие, опасаясь осложнения отношений с Москвой и желая обеспечить собственную оборону.

Наблюдатель из Рима, директор Института международных отношений Натали Точчи, не советует жалеть такую технику:

Правда в том, что именно наша сдержанность спровоцировала эскалацию боевых действий. Знаете, Путин чует страх у других, и он чует то, что мы боимся. Он ведёт себя как боксёр на ринге, который чует, что его противник испуган, и удваивает свои удары. Именно это сейчас и происходит. Так что концептуально, даже психологически, такие аргументы национальных министров не выдерживает никакой критики. Факты показывают, что, как я уже сказал, именно наша сдержанность спровоцировала эскалацию.

Выступая перед лидерами ЕС на прошлой неделе, президент Украины заявил: "Патриотами" можно называть системы ПВО только в том случае, если они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения. Владимир Зеленский сделал упрёк странам, припрятавших арсеналы, в том числе средства противовоздушной обороны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сказал, что Россия готовит наступление, поэтому нет времени медлить:

Цифры действительно ужасают, как и то, как Россия бьёт по Украине ракетами, беспилотниками и неуправляемыми бомбами. Украинцы сообщили о 7 тысячах управляемых бомб за 4 месяца, это около 16 в день. Эти постоянные обстрелы на Востоке - часть стратегии Путина. С другой стороны, очевидно, что Украине не хватает оружия для самообороны и отражения российской агрессии. Воздействие на энергетическую систему Украины очень велико.

На министерском заседании не разглашалось, сколько именно систем противовоздушной обороны находится в распоряжении стран-членов ЕС. Президент Зеленский говорит, что Украине нужно их всего всего семь для защиты своих основных городов при возобновлении российских бомбардировок.