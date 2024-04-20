Столтенберг ожидает новых поставок ПВО Украине "уже скоро"

По словам генсека НАТО, министры обороны стран-членов альянса согласились увеличить поддержку Киева средствами противовоздушной обороны. Обозреватели отмечают, что никаких официальных обязательств взято не было.

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Генсек НАТО объявил о согласии стран-членов направить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны, включая ракетные системы Patriot. Об этом Йенс Стотенберг написал на платформе X по итогам видеоконференции между министрами обороны альянса и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы оценили существующие возможности в рамках НАТО, и [у нас] есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю дальнейших анонсов по ПВО в ближайшее время", – отметил он.

Киеву требуется не менее семи батарей Patriot. Но Столтенберг отказался сообщить, у каких конкретно стран есть эти ресурсы и сколько систем может быть в наличии, заявив, что это "секретная информация".

В дополнение к Patriot есть и другие системы вооружений, которые могут поставить союзники, включая ЗРК SAMP/Ts, ракеты класса "земля-воздух", которые производят во Франции и Италии, добавил Столтенберг.

Он продолжил: "Я не собираюсь называть точные цифры [...], но мы работаем с союзниками, чтобы убедиться, что они принимают правильные решения о поставках новых батарей Patriot". При этом источник AFP сообщил, что на встрече не было принято "никаких официальных обязательств".

Столтенберг также подтвердил право Киева использовать западную технику для нанесения ударов по целям в России.

Мы должны помнить, что это агрессивная война, что Россия напала на своего соседа, напала на Украину. Киев имеет право на самооборону, и это включает также нанесение ударов по законным военным целям за пределами Украины. Йенс Столтенберг генсек НАТО

Российские ВВС мощнее украинских, но современные ракетные системы, поставляемые западными партнёрами Киева, представляют серьёзную угрозу для россиян по мере того, как кремлёвские войска медленно продвигаются вдоль 1000-километровой линии фронта.

В пятницу Киев заявил, что сбил зенитной ракетой С-200 сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 в более чем 300 км от линии фронта после того, как он атаковал город Днепр в ночь на 19 апреля. Россия утверждает, что самолёт упал из-за "технической неисправности".

Украинская разведка не стала уточнять детали, но упомянула, что подобные бомбардировщики использовали баллистические ракеты советского производства – мощные и трудноперехватываемые, но обладающие низкой точностью, а потому ответственные за большое количество разрушений среди мирного населения.

МО Британии: это первый стратегический бомбардировщик РФ, сбитый Украиной

Согласно последнему докладу Минобороны Великобритании о войне в Украине, опубликованному в субботу на платформе X, накануне Россия нанесла авиаудары с использованием сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 по целям в Украине.

"Это первый случай, когда стратегический бомбардировщик был сбит украинскими системами ПВО", – заявили в ведомстве, добавив, что "вполне возможно, что на сегодняшний день Россия потеряла не менее сотни истребителей".