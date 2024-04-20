Решающее голосование: Конгресс готовится одобрить военную помощь Украине на $61 млрд

Республиканцы и демократы в Палате представителей собираются утвердить пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню, преодолев многомесячные разногласия. Ранее в Пентагоне заявили, что, если законопроект будет принят, помощь начнёт поступать в Украину "в течение нескольких дней".

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После полугода баталий и политического тупика законопроект о выделении отдельных пакетов помощи Украине, Израилю и Тайваню выставлен на голосование в Палате представителей Конгресса США, контролируемой республиканцами.

На кону – финансирование общим объёмом 95,3 млрд долларов. Украине в случае принятия пакета достанется 61 миллиард.

Спикер Палаты Майк Джонсон оказался в шатком положении, балансируя между требованиями сторонников Трампа, не намеренных тратиться, и острой необходимостью помочь союзникам Вашингтона. Тот факт, что законопроект прошёл процедурное голосование и, скорее всего, будет утверждён, вызвал гнев сторонников "жёсткой линии", которые теперь поддерживают попытку сместить его.

Чтобы остаться пост спикера, Джонсону, вероятно, потребуется поддержка демократов.

Байден: "Мы поможем нашим друзьям и одновременно поможем себе"

У Украины заканчивается оружие, не хватает систем ПВО и общая ситуация на фронте не способствует моральному подъёму.

Чтобы проиллюстрировать нехватку боеприпасов у украинской армии, директор ЦРУ Уильям Бёрнс недавно сказал, что у двух бригады ВСУ численностью более 2 000 солдат имеется всего "15 артиллерийских снарядов в день" и в общей сложности "42 миномётных снаряда".

В своей колонке в WSJ, опубликованной в среду, Джо Байден заявил, что, если законопроект получит "зелёный свет", США "не будут выписывать чеки с непроставленной суммой":

Мы отправим [Украине] военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем деньги, которые нам разрешит тратить Конгресс, для пополнения этих запасов, на покупку техники у американских поставщиков. Сюда входят системы Patriot, которые делают в Аризоне, ракеты Javelin из Алабамы и артиллерийские снаряды, которые собирают в Пенсильвании, Огайо и Техасе.

Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американские товары, произведённые американскими рабочими, поддерживаем рабочие места почти в 40 штатах и укрепляем нашу собственную национальную безопасность. Мы поможем нашим друзьям и одновременно поможем себе. Джо Байден 46 президент США

В Пентагоне подтвердили, что помощь может быть доставлена Киеву быстро, поскольку у военного ведомства США есть "сеть складов в Европе, где уже хранятся боеприпасы и компоненты ПВО, в которых так нуждается Украина".

Вот что включено в пакеты помощи, согласно резюме, предоставленному СМИ республиканцами в Палате представителей ранее на этой неделе:

Около $61 млрд для Украины

Около $23 млрд будет использовано для пополнения американского арсенала

$11 млрд пойдут на финансирование "текущих военных операций США в регионе"

Почти $14 млрд помогут Украине приобрести современные системы вооружений и другое оборонное оборудование

Более $26 млрд для Израиля

$4 млрд – на системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида"

$1,2 млрд – на систему обороны "Железный луч", которая противостоит ракетам малой дальности и миномётным угрозам

$ 4,4 млрд – на пополнение запасов техники и "оборонных услуг", предоставляемых Израилю.

$3,5 млрд – на закупку передовых систем вооружений по программе иностранного военного финансирования

$9,2 млрд – на гуманитарную помощь

Более $8 млрд на "обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе"

$3,3 млрд – на развитие инфраструктуры подводных лодок

$2 млрд – на военное финансирование Тайваня и других ключевых союзников

$ 1,9 млрд – на пополнение запасов техники и "оборонных услуг", предоставляемых Тайваню и другим региональным партнёрам США.

На голосование также выставлен четвёртый законопроект, включающий "приоритеты национальной безопасности", в том числе санкции против Ирана, арест замороженных российских активов и меру, которая может привести к общенациональному запрету TikTok.

Согласно документу, у китайской компании ByteDance будет девять месяцев, чтобы продать социальную сеть. Если этот срок не будет соблюдён, TikTok удалят из американских магазинов приложений. Однако мера позволяет президенту Джо Байдену продлить срок ещё на 90 дней, если он сочтёт, что прогресс в переговорах о продаже достигнут.