Киев рассчитывает получить военную помощь США как можно скорее

By Euronews

Киев рассчитывает, что пакет военной помощи США в размере 61 млрд долларов, одобренный Палатой представителей, поступит Украине как можно скорее.

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Киев надеется, что пакет военной помощи США, одобренный Палатой представителей, поступит Украине как можно скорее. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон к дальнейшим шагам по принятию закона, чтобы приступить к фактической передаче оружия Киеву.

Приоритетами, подчеркнул Зеленский, являются дальнобойное оружие и системы ПВО. Законопроект еще должен принять Сенат. Голосование запланировано на вторник. Документ также должен подписать президент США Джо Байден.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Время между политическими решениями и реальным уничтожением противника на фронте, между утверждением пакета и силой наших ребят должно быть максимально коротким. И сила должна быть такой, которая действительно сможет изменить ситуацию на передовой".

В Праге в минувшее воскресенье десятки людей провели флешмоб, призывая поддержать Украину по так называемому "эстонскому плану". По словам активистов, план Эстонии хорош, поскольку предоставление Украине всего четверти процента валового внутреннего продукта при минимальных усилиях гарантирует ей победу.