Лидеры Евросоюза призвали к заключению "соглашения о конкурентоспособности". Оно должно сократить экономическое отставание от глобальных соперников и предотвратить в ЕС спад.

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Политическое одобрение было получено в четверг в Брюсселе после многочасового обсуждения. Контекстом для этого служат геополитическая нестабильность, быстрые демографические изменения и усиление соперничества со стороны США и КНР, которые предоставляют бизнесу государственные субсидии.

"Нам нужно иметь больше денег, больше инструментов для инвестиций в стратегические сектора, - сказал председатель Совета ЕС Шарль Мишель. - На этой встрече в верхах мы поняли, что, с одной стороны, важно расширяться, становиться крупнее, но при этом нужно заботиться о наших малых и средних предприятиях и обеспечивать правильный экономический баланс".

Новое соглашение будет призвано укрепить конкурентоспособность Союза на мировой арене и не допустить превращения Европы в промышленную пустыню действиями Америки, Китая, Индии и других растущих держав.

Пока это лишь заявления о намерениях, которая воплотится в реальные результаты только после июньских выборов в Европарламент.

"Конкурентоспособность и Единый рынок Евросоюза основываются на прочной базе. Теперь нам нужно с их помощью обеспечить устойчивый долгосрочный рост, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая рядом с Мишелем. - Европейцы не должны быть просто "потребителями технологий и цифровых услуг, произведенных где-то ещё".

Она призвала к конкретным действиям по расширению доступа деловых кругов к капиталу, снижению стоимости энергии, решению проблемы нехватки квалифицированных кадров и дальнейшему укреплению торговых связей.

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта представил лидерам свой 147-страничный доклад о том, как укрепить единый рынок ЕС, стимулировать рост, сократить дефицит финансирования и обеспечить в Европе создание рабочих мест и процветание.

В своем докладе Летта, который за последние месяцы объехал 65 европейских городов для проведения консультаций, бьет тревогу по поводу устаревшей структуры, созданной в 1980-х годах, которая сдерживает производительность в 21-м веке.

Единый рынок, который на протяжении десятилетий обеспечивал беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капитала и людей, должен быть расширен, чтобы охватить энергетику, телекоммуникации и финансы, считает Летта.

ЕС пытается высвободить капитал

В своем документе Летта также выдвигает радикальные предложения о том, как постепенно предоставить Евросоюзу больше коллективных полномочий по субсидированию компаний, то есть оказания государственной помощи. Пока это прерогатива национальных правительств.

Такой общеевропейский подход рассматривается как ответ на далеко идущий Закон о снижении инфляции (IRA), представленный президентом США Джо Байденом. Он обеспечивает миллиарды долларов налоговых кредитов и скидок для продвижения американских "зелёных" технологий.

Пекин, со своей стороны, использует давно отработанную схему, которая оказывает значительное предпочтение отечественным компаниям посредством грантов, дешёвых кредитов, льготного режима и нормативных требований в ущерб некитайским фирмам.

Такие щедрые иностранные субсидии, предназначенные для привлечения инвестиций, в сочетании с нехваткой важнейших видов сырья, постоянно высокими ценами на энергоносители и отсутствием высококвалифицированных работников рассматриваются как серьёзные препятствия для усилий ЕС по сохранению статуса промышленной державы.

Союз рынков капитала разделяет мнения

Также рассматривается амбициозный план по заключению Союза рынков капитала (CMU). Это проект по интеграции фондовых рынков 27 стран-членов ЕС.

Впервые задуманный в 2014 году и так и не завершенный, CMU призван значительно укрепить относительно небольшие рынки индивидуальных облигаций. Это проект дал бы больше возможностей для привлечения венчурного капитала европейским стартапам, малым и средним предприятиям. Такие компании всё чаще устремляются в США, чтобы получить финансирование, необходимое им для развития.

"В ЕС 33 триллиона евро частных сбережений. Мы должны найти способы направить их в наши компании, - заявил Мишель в социальной сети X. - Стартапы ЕС получают меньше половины финансирования, чем стартапы США. Это должно измениться. Ответ: Союз рынков капитала".

Фон дер Ляйен заявила, что так можно будет высвободить 470 миллиардов евро.

Однако малые страны опасаются, что в Союзе рынков капитала полномочия по регулированию будут сосредоточены в крупных странах, таких как Франция, которая настаивает на создании в Париже Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

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Дипломатические источники сообщили Euronews, что большинство стран-членов выразили сомнения по поводу давно отложенного плана во время обсуждений в четверг, несмотря на консенсус по поводу общей необходимости повышения конкурентоспособности.

Ещё одним вопросом, вызвавшим разногласия, стала отстаиваемый Эстонией и Францией новый раунд общих заимствований для финансирования оборонного потенциала, что является приоритетом после вторжения России в Украину. Единственный раз, когда блок выпускал совместные долговые обязательства в больших масштабах, пришелся на разгар пандемии COVID-19. Тогда лидеры ЕС договорились о создании Фонда восстановления в размере 750 миллиардов евро.

Но такие "бережливые" страны, как Германия, Нидерланды и Дания, выступают против накопления общего долга, указывая на то, что почти 100 миллиардов евро из Фонда восстановления остались неиспользованными.