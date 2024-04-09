Европейская комиссия объявила о начале расследования по подозрению в незаконном субсидировании китайских производителей ветряных турбин на фоне опасений, что европейская промышленность может быть уничтожена дешевым импортом.

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Исполнительная власть ЕС начала проверку разработок ветряных электростанций по всей Европе на фоне опасений, что государственные субсидии позволяют китайским производителям обгонять отечественных производителей турбин, поскольку блок стремится ускорить переход к экологически чистой энергетике.

Это шаг, о котором сообщила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрете Вестагер во время лекции в Принстонском университете в США 9 апреля, был предпринят спустя шесть месяцев после того, как торговые чиновники ЕС начали аналогичное антисубсидиарное расследование в отношении импорта электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) из Китая.

"Сегодня я могу объявить, что мы начинаем новое расследование в отношении китайских поставщиков ветряных турбин", — сказала Вестагер. "Мы изучаем условия для развития ветропарков в Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии".

Датский политик, известная своей решительностью в проведении антимонопольных расследований в отношении американских технологических гигантов, заявила, что Китай уже доминирует в отрасли производства солнечных батарей, привлекая иностранные инвестиции, приобретая технологии и предоставляя "огромные субсидии" отечественным поставщикам, прежде чем экспортировать их по дешевке.

"В результате сегодня менее 3% солнечных панелей, установленных в Европе, производятся в Европе", — сказала Вестагер. "Мы не можем допустить, чтобы то, что произошло с солнечными батареями, повторилось с электромобилями, ветряной энергетикой или микросхемами, - сказала она.

Исполнительная власть ЕС в Брюсселе подтвердила начало расследования: "Согласно информации, имеющейся у комиссии, есть основания полагать, что некоторые производители ветряных двигателей и другие компании, работающие на внутреннем рынке, могут получать выгоду от иностранных субсидий, которые дают им несправедливое преимущество перед конкурентами и могут привести к нечестной конкуренции", — сказал представитель ЕК.

"В соответствии с Положением об иностранных субсидиях, ЕК имеет право расследовать существование и последствия иностранных субсидий и принимать меры по исправлению ситуации, если будет установлено, что правила конкуренции нарушены".

Европейские производители ветряных турбин уже давно призывают руководство ЕС защитить их от нечестной конкуренции за рубежом. В опубликованном в октябре прошлого года "плане действий" в области ветроэнергетики исполнительная власть ЕС предупредила о возможных будущих антимонопольных проверках, а также о мерах по решению проблем с выдачей разрешений, нехваткой квалифицированных кадров и доступом к ключевому сырью.