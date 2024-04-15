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ЕС пытается сдержать распространение израильско-иранского конфликта

Люди принимают участие в демонстрации солидарности с Израилем в Берлине, воскресенье, 14 апреля 2024 года, после ночного нападения Ирана на Израиль.
Люди принимают участие в демонстрации солидарности с Израилем в Берлине, воскресенье, 14 апреля 2024 года, после ночного нападения Ирана на Израиль. Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn JonesMaria Psara
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Израиль взвешивает варианты возможного ответа на иранские воздушные удары. Между тем его европейские союзники призывают к сдержанности, чтобы предотвратить распространение конфликта по всему региону.

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С тревогой следя за ситуацией на Ближнем Востоке, Европейский союз ищет возможности предотвратить эскалацию напряженности в этом регионе. ЕС самым решительным образом осудил иранские ракетные и беспилотные удары по Израилю и подтвердил свою приверженность обеспечению безопасности этого государства. В же время ЕС призвал все вовлечённые страны и организации проявлять максимальную сдержанность. Это советует делать и директор программы «Европа в мире» бельгийского Королевского института Эгмонт Свен Бископ.

Первое, что сейчас должен сделать ЕС, - это очень четко дать понять всем сторонам, включая Израиль и Иран, что никто, ни они сами, ни США, не заинтересован в распространении войны вширь. Между Ираном и Израилем не должно быть больше обмена ударами по принципу "око за око". Необходимо немедленное прекращение огня в Газе. И тогда, надеюсь, создадутся условия, чтобы начать восстановление и уберечь Ближний Восток от втягивания в тотальную войну.

После иранских нападений на Израиль Верховный представитель ЕС по внешней политике созвал во вторник экстренное заседание по видеосвязи министров иностранных дел. Жозеп Боррель написал в соцсети X: «цель состоит в том, чтобы способствовать деэскалации и безопасности региона». Европейцы тесно сотрудничают с американцами, чтобы предотвратить худшее развитие событий.

Снова Свен Бископ из брюссельского Института Эгмонт:

Сейчас регион очень уязвим. Любые дальнейшие ответные меры со стороны Израиля могут спровоцировать спираль, которая приведёт к региональной межгосударственной войне, а это определенно не будет в интересах Европы. Поэтому, как это уже сделали США, ЕС должен привлечь внимание Израиля к тому факту, что он смог отразить иранскую воздушную атаку. Давайте считать это успехом, даже победой Израиля, и оставим всё как есть на этом месте. Всё остальное может только усугубить ситуацию. Оно не может улучшить ситуацию.

У Евросоюза есть возможность оказать экономическое давление на Израиль. Но разногласия между странами-членами ЕС до сих пор не позволяют так его предостеречь. Брюссель опасается, что прямое нападение Израиля на Иран нанесёт перспективам мира на Ближнем Востоке непоправимый ущерб.

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