Жозеп Боррель: весь Ближний Восток может заполыхать

Если не потушить войну в Газе, она может поджечь весь Ближний Восток. Такое предупреждение сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности предупредил о неизбежном распространении насилия на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля с Газой не будет урегулирован. Жозеп Боррель сделал такое заявление на следующий день после того, как заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури был убит в результате удара беспилотника по столице Ливана Бейруту. Израиль не взял на себя ответственность за это нападение, но сообщил, что готовится к возможным актом мести.

Ненависть пустила корни. Если эта трагедия не закончится в ближайшее время, я боюсь, что весь Ближний Восток может быть охвачен пламенем. Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам

Напряженность также нарастает в Красном море, где международные коммерческие суда подверглись нападению со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном. Эти повстанцы стали применять ракеты и беспилотники после начала войны между Израилем и Хамас, что привело к серьёзным нарушением торговых потоков. В ответ Соединенные Штаты и некоторые европейские страны направили в регион военные корабли и офицеров. Наращивает свое присутствие там и Иран.

Выступая на дипломатической конференции в Лиссабоне, Боррель выразил сожаление о том, что страны-члены Евросоюза не призвали единым голосом к прекращению огня в секторе Газа: "Мы в Европейском Совете не смогли прийти к единодушному мнению о необходимости призыва к прекращению огня. Мы ограничились простым совместным призывом к гуманитарным паузам и увеличению помощи жертвам войны. Евросоюз не выработал единогласного решения или позиции, и это нас ослабляет".

Большинство стран ЕС проголосовали за прекращение огня в секторе Газа на Генеральной Ассамблее ООН в декабре. Но некоторые из 27 стран блока, прежде всего Австрия, опасаются, что совместный призыв к прекращению огня на уровне ЕС может подорвать право Израиля на самооборону.

Боррель предупредил, что Европу могут обвинить в применении двойных стандартов в отношении двух войн - в Украине и Газе: "Ясную и твердую европейскую позицию по войне в Украине не разделяют многие страны мира, которые сразу же обвинили нас в том, что мы придерживаемся "переменной геометрии" в дипломатии. Это то, что они называют "двойными стандартами". И я думаю, что если только мы не закрываем глаза и уши, то трудно не признать это противоречие".

Некоторые страны Евросоюза, в том числе Бельгия, Ирландия и Испания, публично призвали к прекращению огня в Газе и вокруг сектора, но среди членов ЕС до сих пор нет консенсуса по этому вопросу.