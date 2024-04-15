Как в Иране относятся к удару по Израилю?

By Euronews Persian и Joshua Askew

Удары Тегерана по Израилю, скорее всего, будут означать новые проблемы для простых граждан, которые и без того испытывают трудности в условиях глубоко непопулярного радикального исламского режима.

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Первая прямая военная конфронтация Ирана с Израилем в ночь на воскресенье не стала для некоторых неожиданностью.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже предупреждал, что Израиль "получит пощечину" после авиаудара по зданию иранского консульства в Сирии в начале апреля, ответственность за который возлагают на Тель-Авив.

Тем не менее последствия воскресного удара, в ходе которого Тегеран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и крылатых ракет, не менее тревожны для иранского населения.

Хотя государственные СМИ показывают массовые народные гуляния, значительная часть населения глубоко обеспокоена экономическими последствиями, усилением внутренних репрессий и возможными ответными мерами со стороны Израиля, которые могут втянуть страну в войну.

Экономика Ирана в состоянии кризиса

Стоимость иранской валюты по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов достигла рекордно низкого уровня.

Растущая инфляция и нехватка товаров первой необходимости, которые могут усугубиться на фоне новой волны международных санкций, стали главной проблемой для населения в последние годы.

В воскресенье за один доллар США предлагали 70 000 иранских риалов, но затем курс вновь снизился — до 42 000 риалов за доллар.

Иранцы идут по базару Таджриш в северной части Тегерана, 19 июля 2016. Vahid Salemi/AP Photo

За последнее десятилетие иранская валюта потеряла 94% своей стоимости по отношению к доллару, показал анализ журнала The Economist в марте 2023 года.

Это сильно ударило по уровню жизни населения, ввергнув миллионы людей в нищету.

Хотя Вашингтон не намерен участвовать в возможных ответных мерах Израиля против Ирана, президент США Джо Байден призвал страны G7 к скоординированному и дипломатическому ответу.

Если США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония ударят санкциями по и без того слабеющей экономике Ирана, это может привести к еще большим трудностям для населения страны.

Риск внутренних репрессий

В 2022 году исламский режим Ирана столкнулся с крупнейшей за последние десятилетия вспышкой антиправительственных волнений.

Протесты были вызваны смертью Махсы Амини после ее ареста полицией нравов за то, что она якобы не покрывала волосы должным образом и носила узкие джинсы.

Хотя демонстрации были в основном подавлены, вокруг исламского дресс-кода по-прежнему ведутся споры, а правительство потеряло легитимность в глазах многих.

Некоторые в Иране опасаются, что более прямая военная конфронтация с Израилем позволит Исламской Республике легче противостоять внутренним вызовам под предлогом предотвращения нестабильности.

Иранка протестует в 2022 году. Esteban Felix/AP Photo

Правительство Ирана сможет продолжать нарушать права человека и принимать более строгие законы об обязательном ношении хиджаба, которые были введены на прошлой неделе, но отошли на второй план после нападения Ирана на Израиль.

В воскресенье иранский Корпус стражей исламской революции предупредил, что будет бороться со "сторонниками Израиля в киберпространстве". Таким образом критика в интернете внутренней политики Исламской Республики и ее военной операции может быть расценена как "поддержка Израиля".

Риск более масштабной войны

Среди населения Ирана, насчитывающего около 88 миллионов человек, есть часть, поддерживающая внешнюю политику режима.

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Некоторые из них сочувствуют палестинцам и критикуют пагубную, по их мнению, политику Израиля и его главного союзника США на Ближнем Востоке.

Однако иранские спецслужбы приняли меры по подавлению инакомыслия, запретив газетам и общественным деятелям в любой форме выражать несогласие с нападением на Израиль и его последствиями, что напоминает действия Кремля во время конфликта в Украине.

Среди иранцев преобладает тревога за свои семьи и будущее в случае прямого конфликта.

Девочка проходит мимо плаката с изображением аятоллы Рухоллы Хомейни, 22 января 2019. Vahid Salemi/AP Photo

Память о жестокой восьмилетней войне с Ираком с 1980 по 1988 год, в которой погибло около 200 000 иранцев, усиливает эти опасения.

Последние тенденции в социальных сетях показывают, что значительная часть интернет-пользователей внимательно изучает заявленный успех Ирана в нападении на израильскую территорию, подозревая, что это был заранее продуманный шаг, потенциально разрешенный Белым домом.

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Другой сегмент мнений в социальных сетях считает настоящим победителем этой атаки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которому удалось в очередной раз продемонстрировать обороноспособность своей страны, нейтрализовав, согласно заявлениям Тель-Авива, 99% иранских беспилотников и ракет.

По мнению некоторых, нерешительность Ирана в действиях против Израиля, когда прошло уже много дней после удара по зданию консульства, подчеркивает его слабость.

Отразив атаку Ирана, Нетаньяху продемонстрировал, что даже в условиях внутренних кризисов и растущей международной критики действий Израиля в Газе Израиль все еще обладает необходимым потенциалом, чтобы сплотить Запад и его союзников.