Евросоюз должен приостановить торговые и институциональные связи с Израилем, чтобы предотвратить в секторе Газа военные преступления, которые равносильны геноциду, заявила Спецдокладчик ООН по правам человека на палестинских территориях

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Франческа Альбанезе пришла к выводу, что порог преступления геноцида был преодолен в Газе. Она заявила в среду в интервью Euronews, что ЕС обязан приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем, поскольку его наступательные действия нарушают законодательство о правах человека.

"У Израиля есть политические, финансовые и экономические средства, чтобы продолжать свои операции. - сказала Альбанезе. - У него нет никаких стимулов для изменения поведения".

"Европа является главным торговым партнёром - на нее приходится 30% израильского товарооборота, - поэтому она обладает огромной властью, и ей следует использовать эту власть. В конце концов, это не вариант, а обязательство, потому что статья 2-я этого Соглашения об ассоциации предусматривает приостановку в случае нарушения прав человека", - добавила спецдокладчик ООН.

Недавняя инициатива лидеров Ирландии и Испании, призвавших Еврокомиссию приостановить действие соглашения между ЕС и Израилем, встретила сопротивление со стороны других стран-членов, стремящихся сохранить солидарность блока с Израилем.

Решение о приостановке Соглашения потребовало бы единогласной поддержки всех 27 стран-членов Евросоюза. Но лидеры ЕС постоянно конфликтуют по поводу своей коллективной позиции в отношении конфликта, который разразился после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Альбанезе заявила, что нежелание ЕС использовать все возможные меры для привлечения Израиля к ответственности закрепляет безнаказанность Израиля и свидетельствует о "разрыве" между политическим классом Европы и значительной частью европейского общества, которая настойчиво призывает к прекращению огня в осаждённом секторе Газа.

Она также заявила, что лидерам ЕС необходимо принять более конкретные контрмеры против Израиля, включая отмену дипломатического признания и адресные санкции в отношении правительственных чиновников.

По её словам, официальная приостановка торговых отношений должна распространяться на "частные корпорации, зарегистрированные под национальной юрисдикцией стран-членов ЕС".

Альбанезе добавила, что условия для приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем существовали ещё до 7 октября, а начало войны в Газе, учитывая долгую историю создания еврейских поселений и "постоянную аннексию оккупированных палестинских территорий", уже является военным преступлением.

Её доклад, в котором Израиль также обвиняется в подмене формулировок международного права, таких как понятия "живой щит" и "сопутствующий ущерб", чтобы обеспечить юридическое прикрытие геноцида, был гневно отвергнут Израилем как "непристойный".

Финансирование Евросоюзом израильской военщины

Вместе с Альбанезе в Европейском парламенте выступал испанский депутат из группы "Левые", возглавляющий делегацию по связям с Палестиной. Ману Пинеда обрушился на ЕС за то, что тот якобы финансирует военные предприятия в Израиле, которые позволяют его вооруженным силам проводить свои операции.

Он заявил, что производители беспилотников, предоставляющие свои технологии израильским вооруженным силам, получали средства от проекта ЕС Horizon Europe. Это утверждение недавно было подтверждено в анализе двух независимых наблюдателей, Statewatch и Informationsstelle Militarisierung (IMI).

"Другие израильские военные компании и учреждения получили миллионы евро на разработку дронов в последние годы, несмотря на объявленный запрет на финансирование Евросоюзом военных и оборонных проектов", - говорится в мартовском докладе наблюдателей.

По словам Пинеды, у ЕС "руки в крови", поскольку его деньги способствовали наступлению Израиля.

"Это позор, что Евросоюз до сих пор продает Израилю оружие, которое используется в боях, - продолжал депутат. - Европейские снаряды и ракеты падают на головы палестинских детей в секторе Газа".

Это происходит на фоне растущего давления на администрацию Байдена в США и правительство Германии с требованием прекратить отправку оружия в Израиль.

По оценкам, США и Германия вместе взятые поставляют около 99% всего оружия, которое Израиль получает от иностранных правительств. Только в 2023 году объём продаж ему немецкого оружия составил 300 миллионов евро.

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