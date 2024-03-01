Евросоюз выделит больше денег палестинскому народу

Европейская комиссия продолжит финансировать агентство ООН по делам палестинских беженцев. Этому не мешает расследование предполагаемой причастности 12 сотрудников БАПОР к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября

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Брюссель объявил, что Евросоюз увеличит помощь палестинскому народу. Значительная часть денег поступает для него через Ближневосточное агентство ООН (БАПОР), несмотря на то, что в настоящее время ведется расследование относительно участия ряда его сотрудников в нападении 7 октября на Израиль. БАПОР утверждает, что из-за этого с января поставки гуманитарных грузов сократились вдвое. Некоторые страны ЕС, такие как Германия и Италия, решили приостановить помощь жителям Газы, в то время как другие, включая Испанию и Бельгию, продолжили её оказание.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер объявил в пятницу:

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение выплатить 50 миллионов евро БАПОР и выделить дополнительные 68 миллионов евро на поддержку палестинского населения во всем регионе, которая будет осуществляться через международных партнёров, таких как, например, Красный Крест и Красный Полумесяц".

Эти цифры добавляются к уже предусмотренным 82 миллионам евро помощи, в результате чего общая её сумма достигает 150 миллионов. Первые выплаты запланированы на следующую неделю. Сообщение об этом было сделано вскоре после гибели большого числа людей в ходе раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа в четверг. Представитель израильской армии признал, что по толпе стреляли. Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило, что ходе этой резни 104 человека были убиты и более 750 ранены.

Главы учреждений власти Евросоюза этим потрясены.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель написал в соцсети X, что он «шокирован и потрясен вчерашним убийством в секторе Газа невинных мирных жителей, отчаянно ожидавших гуманитарной помощи».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила: «Глубоко обеспокоена кадрами из Газы. Необходимо приложить все усилия для расследования того, что произошло, и обеспечить прозрачность».

Это заявление свидетельствует о повороте в риторике фон дер Ляйен, которая на протяжении всего конфликта с ХАМАС занимала твердую произраильскую позицию.

Европейский Союз несколько раз призывал к гуманитарной паузе для доставки в Газу продовольствия и других гуманитарных товаров.