Международный суд ООН: действия Израиля в Газе можно считать геноцидом

Международный суд ООН обязал Израиль принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газа.

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Международный суд ООН постановил, что доказательства того, что Израиль совершает акты геноцида в Газе, можно считать убедительными. Решение было вынесено по иску ЮАР и направлено на "прекращение дальнейшего нанесения непоправимого вреда палестинцам" и "предотвращение геноцида".

При этом суд в Гааге подчеркнул, что "серьезно обеспокоен" судьбой 136 израильских заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС, и потребовал их немедленного освобождения.

"Государство Израиль должно принять все зависящие от него меры для предотвращения и наказания прямых и публичных подстрекательств к совершению геноцида в отношении членов палестинской группы в секторе Газа. 16 голосами против одного: Израиль должен принять немедленные и эффективные меры для предоставления срочно необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи для решения проблемы неблагоприятных условий жизни, с которыми сталкиваются палестинцы в секторе Газа", — подчеркнула председатель Международного суда ООН Джоан Донахью.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил суд в "гнусной попытке отрицать право Израиля на самозащиту" — операция ЦАХАЛ началась после атаки ХАМАС 7 октября, которая унесла жизни примерно 1200 человек.

Тем не менее, несмотря на фактическое признание действий Израиля в палестинском анклаве геноцидом, Международный суд ООН не стал прямо предписывать Тель-Авиву немедленно прекратить огонь.

Южноафриканские юристы призвали европейские страны присоединиться к их иску.

"Европе придется обратить внимание на собственные ценности, поскольку большинство европейских стран заявляют, что уважают права человека и право на жизнь. Мы надеемся, что это постановление позволит европейским странам присоединиться и удостовериться, что временные приказы выполняются. Некоторые из них уже заявили, что могут это сделать. Причина, по которой мы это сделали, — спасение жизней", — сказал генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор.

Неясно, как Израиль планирует действовать, учитывая наложенные на него ограничения. Министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил ЮАР в антисемитизме за возбуждение дела против него. Но ЮАР утверждает, что сегодняшняя победа — это победа ради защиты жизни невинных гражданских лиц и будущего международного права.