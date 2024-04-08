ЦАХАЛ: "Вывод войск из Газы не означает окончания войны против ХАМАС"

By Euronews

Война в Газе далека от завершения, заявил глава израильского генштаба после частичного вывода войск ЦАХАЛ из сектора. "Высокопоставленные чиновники ХАМАС все еще скрываются, рано или поздно мы до них доберемся", - пообещал Герци Халеви.

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Частичный вывод израильских войск из сектора Газа не означает прекращения военной операции, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, ЦАХАЛ готовится к выполнению заданий в Рафахе, на юге сектора.

В ответ на угрозу со стороны Тегерана, представитель которого сказал, что "ни одно израильское посольство в мире больше не в безопасности", начальник Генштаба Израиля Герци Халеви заверил, что "ЦАХАЛ знает, как справиться с Ираном".

"ХАМАС перестал функционировать как военная организация на всей территории сектора Газа. Войска выходят (из Хан-Юниса) и готовятся к следующим операциям. Мы уже видели видели такую миссию в Шифе, впереди - операция в районе Рафаха", - отметил Галант.

ХАМАС перестал функционировать как военная организация на всей территории сектора Газа Йоав Галант министр обороны Израиля

Арабские СМИ со ссылкой на источники в руководстве Египта сообщают о "значительном прогрессе" на переговорах в Каире об урегулировании ситуации в секторе Газа. Отмечается, что "стороны пришли к соглашению по основным пунктам".

Израиль также расширяет доступ гуманитарной помощи в Газу. В воскресенье, 7 апреля, 322 грузовика доставили в сектор продукты и предметы первой необходимости. Это рекордное число грузовых автомобилей, которые проследовали в анклав за день, с начала войны.